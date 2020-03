Giulia De Lellis parla di Andrea Damante, sguardi e sorrisi ammiccanti: “Bellissimo ragazzo…”

In queste ore, Giulia De Lellis ha deciso di registrare una diretta nella quale ha risposto alle domande dei suoi fan, anche quelle su Andrea Damante. Molti utenti, infatti, le hanno chiesto di commentare questo ipotetico riavvicinamento tra i due e lei non ha potuto fare a meno di confermare.

La ragazza è stata alquanto misteriosa, ma i suoi occhi e i suoi sorrisi ammiccanti hanno esplicato il concetto meglio delle parole. Inoltre, la protagonista ha parlato anche della rottura con Iannone e delle recenti frecciatine.

La confessione su Andrea Damante

I fan di Uomini e Donne sono molto curiosi di sapere cosa ci sia realmente tra Andrea Damante e Giulia De Lellis. Alcuni comportamenti assunti di recente dai due personaggi hanno fatto sorgere dei dubbi in merito ad un ipotetico ritorno di fiamma. Nessuno dei due, però, aveva mai confermato la questione. Nel corso di una recente diretta su Instagram, però, la ragazza ha provato a fare un po’ di chiarezza. Dinanzi l’ennesima domanda relativa al rapporto con il Dama, l’influencer ha cominciato a ridere.

L’ex corteggiatrice del talk show della De Filippi ha detto di non avere nulla da dire in merito, se non che il suo ex è davvero un bellissimo ragazzo, con cui è rimasta in ottimi rapporti. Mentre pronunciava queste parole, però, non ha fatto altro che sorridere felice. Per tale ragione, molti fan hanno creduto che tra i due gatta ci covi.

Giulia De Lellis e le frecciatine di Iannone

In seguito, Giulia De Lellis ha parlato non sono di Andrea Damante ma anche di Iannone. Di recente il motociclista ha lanciato delle frecciatine alla sua ex in cui ha alluso al fatto che stesse scrivendo un altro libro. Ebbene, Giulia ha risposto anche a questo ed ha negato la cosa. La protagonista ha spiegato che sono stati in molti a consigliarle di scrivere un nuovo romanzo, considerando il successo riscontrato dal primo, ma al momento non ne ha intenzione.

Infine, ha voluto concludere il suo collegamento dicendo di essere una persona molto intelligente nei rapporti d’amore. A suo avviso, infatti, è assurdo non rimanere in buoni rapporti con qualcuno con cui si è stati insieme.