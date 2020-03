Tiziano Ferro, inaspettata confessione “Mia madre tratta mio marito…”

Tiziano Ferro, un valoroso supporto per chi sta in casa

Tiziano Ferro in questi giorni molto particolari sta facendo sentire la sua voce su qualunque social raccontando un po’ di sè, parlando della sua vita privata e non solo. Così sta intrattenendo le persone che lo seguono regalando oltre che esibizioni durante le dirette, anche pillole che hanno a che fare con la sua vita privata.

Ammette di aver pensato di fare questo perchè vuole cercare di smorzare la tensione che si sta accumulando e alleggerire la quarantena di ogni famiglia, ragazzo italiano e non. Soprattutto i ragazzi che non sono abituati a stare in casa non stanno riuscendo a trovare pace.

Ed ecco che interviene lui raccomandando di rimanere in casa per poter tornare prima possibile alla vita di tutti i giorni. Bisogna farlo per se stessi e per gli amori della propria vita. A proposito di ciò Tiziano approfitta per parlare dei suoi due amori, la madre ed il marito rivelando che il suo uomo ad oggi ha trovato una seconda madre mentre la madre ha trovato un secondo figlio.

Tiziano Ferro, quel fantastico 13 luglio a Sabaudia

Tiziano Ferro ha quindi parlato dell’amore che lo ha portato dritto all’altare giorno 13 luglio. In quella data il cantante pronunciava il Sì nella casa a Sabaudia durante una cerimonia alla quale hanno partecipato pochi intimi. Erano in 40, tra tutti ovviamente papà Sergio, mamma Giuliana e qualche familiare a cui sia lui che il marito sono particolarmente legati.

Racconta che nella sua famiglia sono sempre stati abituati ad essere circondati dal calore, dal sentimento, dall’amore. Ci sono sempre stati gli uni per gli altri e questo non può mancare oggi, forse adesso più di prima. Addirittura racconta che quando la madre quando vede Victor lo tratta come se fosse un figlio, lo abbraccia e se lo stringe. Quando vede questa scena gli si scioglie il cuore, tutta la sua vita in un abbraccio.

La diretta con Laura Pausini. Una chiacchierata tra amici

In una delle tante dirette, è stata presente anche Laura Pausini, più che una diretta è stata una chiacchierata tra amici che ha rallegrato i followers di ognuno dei due.

Ferro ha ricordato il giorno in cui si sono visti per la prima volta, il giorno in cui è nata una fantastica amicizia. Allora, dice il cantante non c’erano i social, si era soli nel mondo, loro si sono trovati faccia a faccia e oggi continuano ad esserci l’uno per l’altra.