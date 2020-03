Grande Fratello Vip, Deianira Marzano attacca Adriana Volpe: “Tua figlia non potrà essere orgogliosa”

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip è stata abbastanza complicata sia per i concorrenti che per il conduttore. L’emergenza coronavirus sta preoccupando non poco i protagonisti del reality e costringe Signorini e Pupo a lavorare in uno studiolo senza pubblico.

Tra i concorrenti sono i molti a dirsi stupiti e preoccupati per quanto sta accadendo al di fuori della casa. Tra le altre anche Adriana Volpe ha raccontato di soffrire per la situazione, per la lontananza dalla famiglia e per la mancanza della figlia.

L’influencer Deianira Marzano, però, ha attaccato duramente la conduttrice. Il motivo? Semplice dal suo punto di vista avrebbe dovuto abbandonare la casa. L’emergenza coronavoris sta mettendo a repentaglio la salute di tutti. Una madre, secondo la seguitissima partenopea, in questa situazione dovrebbe rimanere accanto ai figli e non in televisione. E’ bene sottolineare che si tratta del punto di vista della Marzano.

Il percorso di Adriana Volpe al Grande Fratello Vip

Adriana Volpe ha iniziato la sua avventura al Grande Fratello Vip con grande entusiasmo, portando sorrisi e buonumore. Con Michele Cucuzza si è divertita molte volte ad intrattenere i compagni di avventura. Ad un certo punto, però, sono nati i primi screzi con Antonella Elia che più volte l’ha attaccata. Tutto è cambiato quando il Grande Fratello ha pensato bene di scegliere proprio Adriana come ambasciatrice della notizia del presunto tradimento del fidanzato.

In seguito c’è stato il chiarimento tra Pietro Delle Piane e Antonella Elia e tutto si è concluso con un lungo e romantico bacio. Tra le due donne si è creata da questo momento una certa sintonia. A distanza di una settimana, infatti, è stata la Elia a portare la notizia del finto tradimento da parte del marito che le ha fatto uno scherzo. L’uomo, però, ha voluto comunque sottolineare che dal suo punto di vista il comportamento di Adriana non è stato proprio ineccepibile e che fuori lui sta continuando a lottare per difenderla.

L’attacco di Deianira Marzano ad Adriana Volpe

Nelle ore successiva all’ultima puntata del Grande Fratello Vip sono arrivate, come spesso accade, le riflessioni dell’influencer Deianira Marzano. Quest’ultima non ha apprezzato il comportamento di Adriana Volpe. A suo dire la presentatrice, che pure si è detta preoccupata per la situazione coronavirus ma al contempo orgogliosa di essere italiana, è rimasta all’interno della casa.

Secondo la Marzano, invece, avrebbe dovuto lasciare la casa. Il motivo è abbastanza semplice, perchè in una situazione di grave emergenza come questa la priorità, a suo dire, è quella di rimanere vicina alla famiglia. In chiusura del suo duro messaggio sui social ha sottolineato che, dal suo punto di vista, la figlia non potrà dirsi orgogliosa della madre.