Amici 19: ecco come ha reagito Francesca Tocca alla polemica su Valentin

Ecco come sta reagendo Francesca Tocca dopo le polemiche legate all’eliminazione e alla diffusione dei video su Valentin

Amici 19: torna l’ipotesi di un flirt tra Valentin e Francesca Tocca

In questi giorni c’è grande scompiglio nel web per chi sta seguendo Amici 19. Tra poco ci sarà la quarta puntata del Serale, ma le persone stanno ancora parlando animatamente di quello che è successo nella terza. Infatti, se Javier è stato perdonato da Maria De Filippi dopo essersene andato dallo studio e essere andato contro la giuria, per Valentin l’epilogo del suo sfogo non è stato lo stesso.

Valentin ha fatto presente che, secondo lui, il programma stava andando in una direzione che non gli piaceva. Si riferiva, ovviamente, alle dinamiche create dall’ingresso di Nicolai. Per questo motivo, anche se avesse vinto la sfida con Jacopo, avrebbe lasciato il talent. Maria si è arrabbiata molto con lui ed è stato eliminato d’ufficio.

Nel web continua la polemica e continua anche a crescere la convinzione che tra il ballerino rumeno e la professionista che gli è stata assegnata ci sia davvero del tenero. Ecco come ha reagito alla polemica Francesca Tocca. Il suo comportamento alimenta i dubbi.

I video condivisi da Francesca

In questi giorni Valentin è sotto attacco. Prima Dagospia e poi FanPage hanno diffuso un paio di video in cui si vede il ballerino a lezione in una sala di Amici 19. Il suo comportamento è spocchioso, arrogante, come di chi vuole decidere, dirigere e organizzare il lavoro e le coreografie.

Aveva ragione Maria De Filippi, quindi? La conduttrice aveva detto che Valentin è stato molto irrispettoso nei confronti di Natalia Titova e dei professionisti del programma. Infatti, nel secondo video Valentin discute animatamente anche con Francesca Tocca.

Tuttavia, nonostante questi video mettano Valentin in cattiva luce, Francesca Tocca ha reagito in un modo inaspettato. La ballerina ha condiviso alcuni video nelle sue Instagram Stories in cui balla con Valentin su una musica romantica.

Non solo, ma ha anche postato la foto di un leone con una leonessa e in sottofondo la stessa canzone condivisa dal ballerino in un video con lei. Infine, i due si seguono sui social e non fanno altro che scambiarsi commenti dolci e cuoricini. Insomma, sembra che il rapporto tra di loro sia ottimo, flirt o non flirt in corso. Voi che cosa ne pensate?