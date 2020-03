“Sei vergognosa”: Naike Rivelli col c*lo al vento fuori dalla finestra, la protesta contro Chiara Ferragni [FOTO]

Naike Rivelli ricorda il cognato Andrea per la festa del papà

Naike Rivelli non riesce proprio a non far parlare di sé anche in in periodo molto complicato per il nostro Paese. Nelle ultime 24 ore la figlia di Ornella Muti ha postato alcune foto che hanno scatenato delle reazioni contrastanti. Infatti, in occasione del 19 marzo che è la festa di San Giuseppe ama anche quella del papà, la 45enne ha pubblicato uno scatto che mostra la sorella Carolina, i suoi due figli e il compianto marito.

Ricordiamo, infatti, che qualche settimana fa il cognato Andrea Longhi è venuto a mancare a causa di un tumore cerebrale. Il gesto della modella è stato apprezzato moltissimo dai follower riempiendo il post di likes. Tuttavia la Rivelli ha scatenato delle polemiche per un’altra immagine social.

La figlia di Ornella Muti e la frecciata velenosa a Chiara Ferragni

Dopo essersi scagliata più volte contro gli influencer, ora Naike Rivelli ha preso di mira una delle più seguite d’Italia. Ovviamente stiamo parlando di Chiara Ferragni che ha quasi venti milioni di follower su Instagram. Ricordiamo che in questi giorni d’emergenza per il Coronavirus la cremonese e il marito Fedez hanno aperto una campagna di raccolta fondi per aprire delle nuove terapie intensive all’ospedale San Raffaele di Milano.

Grazie alla loro iniziativa ad oggi sono stati raccolti oltre quattro milioni di euro. Ma in queste settimane in televisione e sui social network sono circolati a rotazione degli spot che hanno come protagonista la madre del piccolo Leone che ha appena compiuto due anni.

Naike Rivelli col lato B di fuori per protesta

Naike Rivelli si è scagliata contro Chiara Ferragni per la pubblicità di una nota marca di biscotti di cui l’influencer cremonese è testimonial. Secondo la 45enne non è giusto pubblicizzare dei prodotti che fanno male al corpo. C’è da dire che la figlia di Ornella Muti non l’ha menzionata ma è evidente a chi si riferisse.

Secondo lei la moglie di Fedez sta lucrando sulla salute delle altre persone, soprattutto sui bambini e anziani che hanno il sistema immunitario basso. Ma la modella ha protestato a modo suo, infatti ha postato una foto che la mostra nuda col lato B fuori da una finestra coperta solo da un biscotto Oreo. Ovviamente la sua iniziativa ha scatenato delle feroci critiche. Ecco il post in questione: