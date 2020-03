Paola Di Benedetto, clamoroso scivolone sul Coronavirus, il web insorge

La puntata di ieri del Grande Fratello VIP è stata ricca di colpi di scena ed emozioni. Alle uscite dalla casa di Fabio Testi e Valeria Marini si è accostata la proposta di matrimonio di Zequila ma non solo. Tanti i momenti di commozione dovuti all’emergenza Coronavirus che l’Italia, ed il mondo intero, sta vivendo in questo momento. Uno dei concorrenti, Paola Di Benedetto ha fatto un clamoroso scivolone proprio sul Coronavirus.

I social sono insorti chiedendo, data la gravità della frase pronunciata, l’eliminazione della Di Benedetto dal programma. Qual è la frase che ha suscitato tanto sdegno? Vediamolo.

Paola di Benedetto e la frase infelice sul Covid-19

Il periodo che stiamo attraversando è tra i più difficili degli ultimi decenni. Limitazioni, restrizioni, cambiamenti di vita ma non solo. Il Coronavirus sta portando via tantissime vite ed ogni giorno, purtroppo, il numero aumenta. Fino a ieri, 18 marzo 2020, erano 475 i nuovi decessi da Covid-19. È comprensibile, dunque, che una battuta infelice su questa situazione sia vissuta malamente da tutti.

Ma cos’è successo? Proprio durante la diretta di ieri, Paola Di Benedetto ha commentato l’emergenza Coronavirus dicendo “Per fortuna prende solo gli anziani!”. Una frase che nessuno avrebbe mai voluto sentire dato che il virus sta seminando panico, paura e sta portando via dall’affetto dei propri cari moltissime persone (e non solo anziani).

La vita di una persona anziana vale tanto quanto quella di un giovane, non si pu certo parlare così sminuendone la qualità. Andando a ripescare la frase incriminata pare che la ragazza abbia detto “Per fortuna prende solo i nonni che già non stanno bene. Siamo fortunati che non prende anche bambini ed adulti”. Nulla di più falso, e lo abbiamo visto nelle cronache di questi giorni.

I provvedimenti del Grande Fratello

Non è chiaro se il Grande Fratello deciderà di prendere provvedimenti contro Paola Di Benedetto. D’altra parte sui social sono in parecchi a chiederlo, in particolare su Twitter dove si sono letti commenti di rabbia e delusione.

Può anche darsi che, dato che il GF VIP chiuderà i battenti prima del previsto, che la Di Benedetto non venga squalificata. Appaiono scontate, comunque, le scuse in diretta da parte della gieffina.