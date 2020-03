GF Vip: Paola Di Benedetto ha potuto parlare con Federico Rossi

Paola Di Benedetto ha svelato durante la diretta di aver parlato con il fidanzato Federico Rossi. Ecco le sue dichiarazioni

GF Vip: i concorrenti sentono i familiari

Vista la situazione di emergenza sanitaria che sta attraversando il nostro Paese a causa della diffusione incontrollata del coronavirus, anche il Grande Fratello Vip è cambiato. Insieme al programma condotto da Alfonso Signorini, altri sono stati sospesi, mentre alcuni hanno subìto delle modifiche.

Non sarebbe permesso a chi partecipa al reality di sentire la famiglia. Tuttavia, la produzione ha deciso di aggiornare costantemente gli inquilini della Casa più spiata d’Italia e di metterli in contatto con i parenti. Durante il daytime e nel web sono andati in onda alcuni momenti.

Ad esempio, Sossio Aruta ha sentito la sua compagna, Paola Di Benedetto ha parlato con il papà, così come Andrea Denver ha parlato con i suoi genitori. Adriana Volpe e Patrick Pugliese hanno sentito i loro bambini. Tuttavia, in puntata sono stati rivelati altri aneddoti che nel daytime non si sono visti. Ad esempio, Paola Di Benedetto è riuscita a parlare anche con il suo fidanzato Federico Rossi. Ecco qui di seguito nell’articolo tutti i dettagli.

Paola ha parlato con Federico

Paola Di Benedetto e Federico Rossi sono una coppia da un anno e mezzo. Lei ha scritto al cantante dopo la delusione amorosa vissuta con Francesco Monte e in poco tempo tra i due è nato un grande amore. Hanno vissuto una rottura l’estate scorsa in cui sembra che Federico l’abbia tradita, ma adesso sono più innamorati e uniti di prima. La loro storia ha appassionato molte persone e Paola, all’interno della Casa, non smette di lanciare messaggi d’amore al suo fidanzato.

Ebbene, in occasione della chiamata con i suoi familiari, la produzione ha fatto in modo di collegarsi anche con Federico Rossi. L’ha svelato lei stessa durante la diretta di mercoledì 18 marzo. La modella vicentina ha ringraziato gli autori per averle permesso di fare un collegamento molto difficile sia con la sua famiglia che con il suo fidanzato. Nel raccontarlo aveva gli occhi ludici. La telefonata verrà mandata in onda nei prossimi giorni? O rimarrà segreta?

Paola Di Benedetto ha confessato, infatti, di essere molto provata da questa esperienza e da quello che ha saputo sull’epidemia. A volte non si rende conto, ma altre volte vive momenti di profonda paura e tristezza.