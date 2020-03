“Ma quale Belen…”: Elodie accavalla le gambe, l’intimo invisibile mostra le sue grazie [FOTO]

Elodie Di Patrizi e il successo con il suo ‘Andromeda’

Da qualche anno Elodie è una delle artiste più apprezzate del panorama musicale del nostro Paese. Come tutti gli italiani, anche la cantante romana sta rispettando le normative per il Coronavirus rimanendo nella sua abitazione. Tuttavia l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi può sorridere perché ‘Andromeda’, il brano portato al Festival di Sanremo 2020 ha raggiunto per la seconda volta un grande obbiettivo.

La canzone ha raggiunto il vertice della classifica perché è la più trasmessa di tutte le radio italiane. Di recente anche il suo fidanzato Marracash ha parlato di lei spendendo delle parole al miele. Ma oltre alla sua bravura, la Di Patrizi è anche una ragazza molto bella e sensuale.

La foto sensuale della Di Patrizi su IG

Nelle ultime ore alcune fanpage Instagram dedicate ad Elodie si sono scatenate a postare delle foto sensuali che ritraggono la Di Patrizi in tutta la sua bellezza. Iniziativa che ha infiammato il web mandano in visibilio tutti coloro che la seguono sui social network. Degli scatti che mettono in evidenza le sue forme mozzafiato incorniciate dalla sua pelle ambrata che la rendono unica.

Nella foto in questione l’ex allieva di Amici accavalla le gambe, ma il vestitino troppo corto mette in bella mostra un particolare dettaglio che, come era prevedibile non è passato per nulla inosservato ai seguaci. A quanto pare quest’ultimi hanno fatica a vedere l’intimo stuzzicando le loro fantasie perverse. (Continua dopo il post)

Marracash parla di Elodie

Come accennato prima, nell’ultimo numero del magazine femminile Grazie è contenuta una lunga intervista a Marracash che ha parlato del Coronavirus, della musica e ovviamente della fidanzata Elodie. Alla domanda quanto è importante la Di Patrizi per lui, il diretto interessato ha detto che lo è moltissimo. Ma nello stesso tempo è stato faticoso, forse più per lei che per sé stesso.

Dopo l’ultima brutta esperienza il rapper siciliano era reticente a buttarsi in una nuova relazione sentimentale, ma la cantante gli ha ridato fiducia. “Mi ha restituito la capacità di fidarmi degli altri, di mettermi nelle mani di qualcuno. E di cominciare a costruire qualcosa. Sono stato fortunato”, ha ribadito l’artista siculo.