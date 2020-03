“Ho preso un oggetto gigante per…”: Francesca Fialdini vuota il sacco, il segreto per mantenersi in forma

Francesca Fialdini parla del suo misterioso fidanzato

Nell’ultimo numero in edicola del magazine Oggi è contenuta una lunga intervista a Francesca Fialdini, attualmente impegnata con la conduzione di Da noi…A ruota libera. L’ex padrona di casa de La vita in diretta anche se ama mantenere la sua privacy ha parlato un po’ della sua vita privata e anche quella lavorativa. E a proposito di questo la professionista toscana sta adottando alla lettera le direttive del Governo per contrastare la diffusione dell’epidemia di Coronavirus.

L’ex collega di Tiberio Timperi ha confessato che trascorre le giornate leggendo, guardando film commuovendosi. Il suo fidanzato di cui non conosciamo l’identità, le dice che piange solo davanti ai film. Lui vive in un’altra città, al momento si sentono solamente per telefono. Poi ha ribadito che questo brutto periodo è una prova del nove per i rapporti a distanza.

La conduttrice toscana vive a Roma da sola

Intervistata dal periodico diretto da Umberto Brindani, Francesca Fialdini ha confessato che in questo periodo si sveglia verso le dieci perché va a dormire a notte tarda, verso le tre. Inoltre al settimanale Oggi ha detto che abita da sola nella Capitale in 40 metri quadrati. “I miei orari ricadono solo su di me, ma ho deciso di darmi anche ai fornelli: ho fatto un risotto, ma erano le 16.00”, ha ribadito la padrona di casa del programma domenicale Da noi…A ruota libera.

La professionista, inoltre, ha affermato che da questo periodo ne usciremo tutti diversi. Quindi è un’occasione per imparare a rimanere da soli. Per evitare contatti con altre persone la Fialdini lavora da casa al pc per preparare la sua trasmissione televisiva.

La confessione di Francesca Fialdini sulla sua forma fisica

Nel corso dell’intervista per il magazine Oggi, Francesca Fialdini ha parlato anche della sua forma fisica. L’ex conduttrice de La vita in diretta ha confessato di aver acquistato un attrezzo gigante per tonificare le braccia e le gambe. Ricordiamo ai lettori che la nuova puntata di Da noi…A ruota libera andrà in onda domenica prossima 22 marzo 2020, subito dopo Domenica In di Mara Venier.

Quest’ultima dopo la sospensione della settimana scorsa verrà trasmessa normalmente. Inoltre il programma della Fialdini si svolgerà nella Capitale per l’impossibilità di raggiungere il centro Rai di Torino.