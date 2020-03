Maria De Filippi furiosa con Mediaset. Addio al talent Amici

Maria De Filippi sembra proprio non trovare pace. La conduttrice televisiva, dopo Uomini e Donne potrebbe dire addio ad un altro suo programma. A causa dell’emergenza coronavirus, la presentatrice si è vista sospendere il trono classico e over.

Mediaset, inoltre, pare stia pensando di posticipare Amici All Star. Si tratta di un talent che vede sfidarsi protagonisti dello spettacolo, sia nel ballo che nel canto.

Salta il talent di Canale 5?

Recentemente Maria de Filippi, ha approvato la decisione di Paolo Bonolis contro Mediaset sulla mancata messa in onda di programmi registrati, decidendo di conseguenza di sospendere Uomini e Donne anche se le puntate erano già registrate. Intanto, sembra essere arrivata l’ennesima batosta, ma purtroppo almeno adesso non può rischiare.

Tutti i fan di Amici All Star sono rimasti molto delusi da questa decisione. Maria, come riporta il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, sta tentando ogni modo per far si che il programma non venga del tutto cancellato nel 2020, ma che possa essere solamente rimandato. La data prevista era il 2 maggio 2020, ma con l’emergenza Coronavirus tutto può succedere. Chissà se la rete del Biscione riuscirà ad accontentare gli appassionati cdel programma e della De Filippi.

Maria De Filippi come un furia, cosa sta accadendo alla conduttrice?

Nelle ultime settimane Maria De Filippi è sembrata abbastanza nervosa. Dopo la sfuritata contro Armando Incarnato a Uomini e Donne, la conduttrice ha perso la testa anche ocn una sua collaboratrice di fiducia. Chi ha guardato l’ultima puntata di Amici , venerdì scorso ha sicuramente notato un qualcosa di strano nel suo comportamento.

Maria non è di certo una persona che subito perde il controllo ma quelle parole contro la Celentano e l’eliminazione di Valentin hanno davvero lasciato a bocca aperta tutti. Costa sta succedendo a Queen Mary? Perchè è così nervosa ultimamente? Questa è la domanda che in tanti si stanno facendo. Per ora, non sembra esserci una risposta ma di sicuro se anche Amici All Star verrà cancellato, sarà ancora più furiosa.