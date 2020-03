GF Vip: Barbara Alberti al veleno su alcuni concorrenti, sulla questione cachet invece…

Barbara Alberti si è lasciata andare ad alcune considerazioni sui concorrenti e sulla questione cachet

GF Vip: Barbara Alberti durissima su alcuni concorrenti

Barbara Alberti ha partecipato alla quarta edizione del Grande Fratello Vip. Dopo qualche settimana, la scrittrice ha iniziato ad avvertire una certa stanchezza e a non apprezzare come stava passando per il pubblico a casa.

Non solo, ma ha anche avuto un malore e per questo ha trascorso alcuni giorni in una clinica per accertamenti. È rientrata in gioco ma dopo alcuni giorni ha deciso di ritirarsi definitivamente.

Si sa, Barbara Alberti è sempre molto diretta nelle sue opinioni e idee. L’ha fatto anche recentemente, parlando di alcuni concorrenti del reality. Ad esempio, per la scrittrice sarebbe stato difficoltoso, se non impossibile, convivere con Antonella Elia e Valeria Marini. Le due showgirl, infatti, si sono scontrate dall’inizio del programma, da quando Valeria Marini non era ancora una concorrente.

Barbara ha, però, ammesso che Antonella, seppure insopportabile, non è mai banale. Ma è bene non averla contro perché sarebbe “un inferno”. Lei vuole dominare sugli altri, ritenendosi l’unica al mondo. La scrittrice non passerebbe mai del tempo con Antonella, ma la prenderebbe d’esempio per un personaggio letterario. Valeria Marini invece? Un alieno, secondo Barbara, che parla una lingua che non conosce e con la quale non vorrebbe mai avere a che fare.

La questione ‘cachet’

Quando Barbara Alberti, ancora nella Casa, parlava di ritirarsi ha accennato anche al fatto del cachet. La questione è sempre di interesse per il pubblico, ma non è mai molto chiaro che cosa succede ai vip se si ritirano. A volte si dice che perdano tutti i soldi, altre volte che perdano soltanto il cachet iniziale, ma che percepiscano un guadagno per ogni puntata alla quale hanno partecipato. Ebbene, la scrittrice ha dato la sua versione secondo il suo tipo di contratto.

All’inizio si firma per un cachet, queste le parole dell’Alberti, e lo si prende intero se si arriva alla fine o se si viene eliminati dal pubblico. Se, invece, si decide di ritirarsi volontariamente dal reality il guadagno percepito si riduce a seconda delle settimane di permanenza nel programma. Non è chiaro, però, se sia per tutti così. Voi che cosa ne pensate di queste ultime dichiarazioni?