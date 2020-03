Elettra Lamborghini confessa, “sono più lesbica che….”

Elettra Lamborghini si è lasciata andare, nelle ultime ore, ad una confessione molto intima. D’altra parte, la bella Elettra non è nuova a dichiarazioni tanto eclettiche che, come era ovvio attendersi, hanno catalizzato l’attenzione di tutti i fans.

La ragazza, stavolta, si è concentrata sulla sua vita sessuale ed ha svelato un dettaglio davvero dai risvolti piccanti dichiarando, a priori, di sentirsi molto più lesbica che eterosessuale.

Elettra Lamborghini e la sua vita da bisessuale

Elettra Lamborghini non è nuova a dichiarazioni shock inerenti la sua sfera più intima. E c’è da aggiungere che la ragazza non si è mai nascosta dietro ad un dito ed ha sempre palesato i suoi gusti in ambito sessuale. Una vita da bisessuale la sua che, dati gli impegni in diversi Paesi del mondo, ha fatto il giro del globo.

Ricordiamo, infatti, il presunto flirt con Gianmarco Onestini, la relazione con la conduttrice del Gran Hermano Vip spagnolo, Daniela Blume, conosciuta grazie al suo ingresso all’interno della casa più spiata di Spagna. Attualmente, invece, la ragazza ha una storia con un affermato musicista e DJ olandese, Afrojack nonostante, comunque, abbia sempre dichiarato di avere una predilezione per le donne.

I due potrebbero presto convolare a nozze anche se non è mai arrivata una conferma in tal senso. Elettra Lamborghini, dunque, ama sia gli uomini che le donne con una predisposizione maggiore verso le seconde.

Le parole della Lamborghini sulla sua sessualità

Nonostante Elettra Lamborghini sia una donna impegnata e molto fedele al suo attuale compagno, non ha nascosto le sue tendenze sessuali nemmeno nelle ultime dichiarazioni fatte.

Sulle sue relazioni con gli uomini, la ragazza ha precisato che sono state davvero molto poche (proprio perché preferisce le donne). Ha affermato “Che vuoi sapere dei miei ex? ne ho avuti pochissimi e sono durati tutti poco, fino a che non ho realizzato che ero più dell’altra chiesa”.

La Lamborghini ha dunque confermato, per l’ennesima volta, che si sente più lesbica che eterosessuale con una grande eccezione: l’attuale compagno. “Con lui è stato diverso” ha dichiarato. Che sia la volta buona per una maggiore propensione all’universo maschile?