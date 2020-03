Barbara Alberti svela nel dettaglio come funziona il cachet del GF VIP: “Si riduce…”

Nelle ultime ore Barbara Alberti ha commentato quanto accaduto ieri al GF VIP e poi è tornata a parlare anche del cachet. La scrittrice ha spiegato come funziona esattamente il sistema contrattuale stabilito in fase di negoziazione tra i VIP e gli autori.

In seguito, la donna ha parlato di Valeria Marini e di Antonella Elia, entrambi personaggi alquanto importanti per questa edizione del reality show.

Le confessioni di Barbara sul cachet del GF VIP

Non è la prima volta che Barbara Alberti parla del cachet del GF VIP. In passato, infatti, aveva dichiarato che il suo contratto fosse diverso da quello di tutti gli altri. Nel suo caso, anche se avesse deciso di lasciare in anticipo il reality, avrebbe comunque percepito tutto il compenso stabilito. In realtà, però, la regola non è questa e la donna ha spiegato minuziosamente come funziona. Tutti i concorrenti, in fase di proposta, pattuiscono un determinato importo totale di guadagno per la loro permanenza in casa.

Questa cifra verrà assegnata a ciascun VIP solo in due casi:

Nel caso in cui dovesse rimanere in casa fino alla fine;

Nel momento in cui viene eliminato dal giudizio del pubblico.

Se il concorrente in questione dovesse decidere di mollare tutto di sua spontanea volontà, il cachet prestabilito viene decurtato di una cifra proporzionale alle settimane di permanenza.

Le frecciatine dell’Alberti alla Marini e all’Elia

Ogni settimana, infatti, ciascun protagonista percepisce una somma specifica di denaro, che va ad accumularsi per raggiungere quel totale stabilito in partenza. Questo vuol dire che, chi dovesse lasciare il reality dopo le prime settimane, riceverà un compenso davvero basso. Se, invece, si dovesse abbandonare il gioco verso la fine, si percepirà quasi tutta la somma prestabilita.

Ad ogni modo, dopo aver parlato del cachet del GF VIP, Barbara Alberti ha anche espresso il suo parere su due donne molto importanti in questa edizione del reality show. Il riferimento, ovviamente, è per Valeria Marini e Antonella Elia. Sulla prima la scrittrice ha detto che è un alieno, che vive in un mondo tutto suo. La seconda, invece, è stata definita una persona insopportabile con cui non potrebbe mai avere a che fare.