Belen Rodriguez, spunta la verità sul divorzio: “Mi ha lasciata con un messaggio su WhatsApp…”

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: la separazione e l’amore ritrovato

Dalla scorsa primavera Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati di nuovo insieme riprendendo un rapporto che avevano interrotto quattro anni fa. Infatti dopo il matrimonio e la nascita del piccolo Santiago sembrava che i due artisti avrebbero vissuto il loro matrimonio fino alla fine dei loro giorni.

Purtroppo non è stato così, come spesso accade alle altre coppie anche il ballerino napoletano e la soubrette argentina decisero di dividere le loro strade. In questo arco di tempo lei ha avuto una storia con il centauro Andrea Iannone mentre al danzatore sono stati attribuiti diversi flirt ma mai confermati da parte del diretto interessato. Ma per quale ragione si erano lasciati?

Le ragioni del divorzio e come è stata lasciata

Ormai la loro separazione è solo un ricordo lontano. Belen Rodriguez e Stefano De Martino per la gioia di Santiago sono di nuovo innamorati alla follia. A svelare il motivi della loro separazione avvenuta quattro anni fa è stata la stessa modella argentina nel corso di un’intervista.

In quell’occasione la sorella maggiore di Cecilia e Jeremias aveva detto: “Sono stata lasciata da Stefano con un messaggio su WhatsApp. Poi si è pentito. Ma non voglio colpevolizzarlo perché anch’io ho fatto degli sbagli. Posso dire di avere la coscienza a posto”. La conduttrice di Tu si que vales disse anche che non ha nulla di cui rimproverarsi. All’epoca lei ci ha provato in tutti i modi con De Martino, ma poi è andata come è andata e non ha potuto perdonare perché ha una dignità e a un certo punto non riesce a passarci sopra.

Belen Rodriguez e il periodo dopo la separazione

Nel corso della lunga intervista Belen Rodriguez parlò anche del periodo subito dopo la separazione da Stefano De Martino. Ovviamente per la showgirl argentina non è di certo stato facile, soprattutto nei primi tempi. Quando l’amore finisce e due persone divorziano, all’inizio i rapporti non sono mai buoni perché è una frattura, un fallimento del proprio matrimonio.

“Poi, per intelligenza, uno si riavvicina per il bene del proprio figlio”, ha ribadito la madre di Santiago che in questo periodo di quarantena per il Coronavirus rimane rinchiusa in casa con la sua famiglia.