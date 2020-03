Amanda Lear è transessuale o no? Ecco la verità

Amanda Lear è una delle donne di spettacolo più conosciute in Europa. In Italia, soprattutto, ha avuto una carriera brillante costellata da diversi successi. Da tantissimi anni, però, circolano alcune voci sulla sua sessualità che non hanno mai trovato, finora, un chiarimento vero e proprio.

Eppure, proprio ultimamente la showgirl ha deciso di porre fine ad ogni dubbio e di dire la verità. Basta, dunque, alle ambiguità. Si tratta di un trans oppure no? La risposta nelle prossime righe.

Amanda Lear, la fine di un pettegolezzo durato decenni

Alla soglia degli 80 anni, Amanda Lear ha posto fine, in un’intervista al settimanale Oggi, ad uno dei pettegolezzi che l’ha accompagnata per tutta la vita. Una voce che, lo ammette lei stessa, le è servita per farsi largo nel mondo dello spettacolo e per concentrare su di sè le attenzioni di tutti. Amanda Lear, ha confessato “Questa ambiguità mi ha aiutata tantissimo, perché si parlava solo di me”. Poi prosegue “Ho fatto tutto io cavalcando l’onda con la mia voce particolare. Mi serviva pubblicità e l’ho ottenuta”.

Ed è proprio quel che è successo. Fino a pochi mesi fa anche Patrizia De Blanck aveva affermato che Amanda Lear fosse nato uomo indicando anche il nome da ragazzo. Ma poi arriva la confessione vera e propria “Chi ha visto le mie foto su Playboy e continua a dire che sono un uomo è sicuramente un idiota”.

Queste parole smentiscono, dunque, la transessualità di Amanda Lear che, dunque, è una donna a tutti gli effetti. Come da sua ammissione, la showgirl ha semplicemente utilizzato questi pettegolezzi per rimanere al centro dell’attenzione mediatica.

Un amore incontrastato

In occasione di quest’ultima intervista, Amanda Lear ha parlato di un grande amore della sua vita. Stiamo parlando dei suoi gatti per i quali la donna nutre un affetto grandissimo al punto da aver destinato ai suoi amici a 4 zampe la sua eredità.

“Ho scritto il mio testamento e ho lasciato tutto il mio patrimonio ai miei gatti” ha dichiarato. Dieci gatti da cui la Lear si sente amatissima e che rappresentano tutta la sua vita e che, in quanto tali, meritano tutta l’eredità.