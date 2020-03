“A dire la verità ne ho uno solo…”: Bianca Guaccero costretta a confessare il suo difetto fisico

La sospensione di Detto Fatto per l’emergenza Coronavirus

Al momento Bianca Guaccero è in pausa col suo Detto Fatto. Infatti a causa dell’emergenza Coronavirus la Rai ha deciso di sospendere il programma di tutorial in onda su Rai Due. A dire la verità la conduttrice napoletana negli ultimi giorni era mancata sia per motivi professionali che di salute, ovvero problemi gastrointestinali.

Al suo posto in studio era presente la modella curvy Elisa D’Ospina, colpita da un grave lutto dovuta all’epidemia in atto in Italia. Ma parlando della Guaccero ricordiamo che un po’ di tempo fa aveva confessato in diretta di avere un difetto fisico. Di cosa si tratta?

Il difetto fisico della conduttrice partenopea

Qualche settimana fa c’è stato un momento di grande imbarazzo a Detto Fatto, la trasmissione di tutorial in onda su Rai Due. Nel corso della sua rubrica, Jonathan Kashanian, conosciuto al pubblico come stilista ex concorrente del Grande Fratello aveva rivelato al pubblico un clamoroso retroscena. In quell’occasione l’ex gieffino aveva analizzato il décolleté della padrona di casa Bianca Guaccero.

“Ieri mi hanno massacrato per i capezzoli di Bianca Guaccero“, aveva detto il ragazzo riferendosi alla sua collega. Ma la replica della diretta interessata non era tardata ad arrivare: “In verità ne ho solo uno“. Ovviamente le parole della professionista Rai avevano lasciato a bocca aperta tutti i presenti per non parlare delle ironie che sono spuntati sul web e i vari social network.

Bianca Guaccero confermata a Detto Fatto per la prossima stagione

Tornando a parlar di Detto Fatto, al momento non sappiamo quando il programma di rai Due tornerà di nuovo in onda. Sicuramente come gli altri programmi della tv di Stato e Mediaset riprenderà appena rientrerà l’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus.

C’è da dire, inoltre, che Bianca Guaccero avrebbe firmato il contratto per rimanere alla guida della trasmissione con i tutorial. Quindi sono state smentite tutte quelle voci che la vedevano lantana dalla Rai e vicina a TV8, canale free sul digitale terrestre di Sky.