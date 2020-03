Clizia Incorvaia attacca l’ex marito Sarcina:”Patetico giustificare ciò che è rimasto della loro dignità…”

Clizia Incorvaia, nel suo percorso si è parlato molto del suo ex marito Francesco Sarcina. Tutta la vicenda mediatica che ha seguito la loro separazione ha fatto sentire i suoi effetti anche in questa nuova avventura televisiva. Clizia da par suo ha continuato per la sua strada sulla quale ha incontrato quello che definisce il suo principe ovvero Paolo Ciavarro.

La bella influencer, sempre attiva sui social, si è lasciata andare ad un commento non proprio carino nei confronti dell’ex marito. Nonostante il messaggio sia stato cancellato rapidamente, i suoi follower l’hanno intercettato.

L’avventura di Clizia Incorvaia al Grande Fratello Vip

Sin dall’ingresso all’interno della casa del Grande Fratello Vip Clizia Incorvaia ha mostrato un particolare interesse per Paolo Ciavarro. Nonostante il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro abbia dimostrato di essere una persona abbastanza riflessiva, la loro conoscenza è iniziata con ottimi auspici.

A distanza di alcuni giorni Clizia, però, è stata costretta a lasciare la casa del Grande Fratello, è stata squalificata. Ora i due sono costretti a vivere la loro relazione a distanza e continuano a mandarsi messaggi nei quali sottolineano quanto sentano la mancanza l’uno dell’altra.

Clizia Incorvaia attacca Francesco Sarcina

Nelle scorse ore Francesco Sarcina ha raccontato ai suoi fan, tramite i social, che i questi giorni di quarantena rimane a casa e sfrutta l’occasione per guardare un po’ di profili su instagram. Il leader de Le Vibrazioni ha ribadito quanto è forte la sua passione per le donne. Ha sottolineato, inoltre, che spulciando sul profilo instagram scopre che vengono dal Grande Fratello.

Una frase che sembra riferirsi proprio a Clizia Incorvaia. Quest’ultima l’ha scritta in una stories, velocemente rimossa, che dal suo punto di vista è patetico giustificare ciò che è rimasto della loro dignità chiamandola passione per le donne. La frase, proposta da Il vicolo delle news, sembra essere far riferimento proprio a Sarcina.