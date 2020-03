Amici di Maria De Filippi: Federico Milan torna nel talent? ‘Riuscirò a prendermi la mia rivincita…’

Federico Milan ha scritto un lungo post su Instagram in cui parla di rivincite e lancia qualche frecciatina. Ecco di che cosa si tratta

Amici di Maria De Filippi: Federico pronto a ritornare nel talent?

Se vi ricordate nella diciottesima edizione di Amici di Maria De Filippi tre ragazzi non sono stati ammessi al Serale. Stiamo parlando di Miguel Chavez, Federica Marinari e Federico Milan.

A loro Maria ha proposto di ripresentarsi ai casting l’anno successivo perché talentuosi e meritevoli di un posto al Serale del talent. Tuttavia, nessuno di loro si è ripresentato. Federico, però, ha scritto un lungo post sul suo profilo Instagram che lascia aperta la porta ad una “rivincita personale”. È pronto a tornare nel programma?

Ricordiamo che anche Andreas Muller, che si era infortunato prima del Serale ed era stato costretto a ritirarsi, si è ripresentato l’anno successivo. Il ballerino ha dovuto fare di nuovo le selezioni per i casting, per la classe, per il Serale e alla fine ha alzato la coppa vincendo quell’edizione.

Il post di Federico: frecciatine e opportunità di tornare

Federico, alcuni giorni fa, ha scritto un lungo messaggio sul suo profilo Instagram accompagnato da una sua esibizione nella scuola di Amici. Il ballerino ha voluto ricordare quel momento perché per lui ogni giorno trascorso in quello studio è stato un regalo enorme.

Quando è rimasto fuori dal serale della sua edizione, lui ci è rimasto molto male e credeva di meritare anche lui di andare avanti e indossare quella maglia verde. Ma ha deciso di accettare il giudizio con grande senso di riconoscenza. Secondo Federico ci saranno sempre dei giudizi e delle opinioni diverse dalle proprie, ma bisogna rispettarle e accettarle. (Continua dopo il post)

Sicuramente quanto detto dal ballerino è una chiara frecciatina al comportamento avuto da Javier che ha trovato ingiusto il giudizio della giuria. Ad ogni modo, Federico ha detto di essersi sempre sentito voluto bene nel programma e felice per il sogno che ha vissuto.

Ad un certo punto ha scritto che accettare la sconfitta è stato più facile della proposta di ripresentarsi l’anno successivo. Poi ha ammesso che continua a chiedersi se prima o poi potrà avere la sua “rivincita”. Ma a cosa si riferisce? Come mai non si è ripresentato? Lo farà in futuro?