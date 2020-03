“Sono sempre più stretti”: Lorella Cuccarini e Alberto Matano, l’indiscrezione sui conduttori de La vita in diretta

Lorella Cuccarini e Alberto Matano confermati a La vita in diretta?

Nel nuovo numero del magazine Oggi è contenuto un rumor che riguarda la nuova stagione (“020/2021) de La vita in diretta. Stando al settimanale diretto da Umberto Brindani Lorella Cuccarini e Alberto Matano sarebbero ad un passo dalla riconferma.

In un articolo dedicato ai due professionisti Rai si legge: “Da giorni La vita in diretta registra ottimi risultati e per la coppia Alberto Matano e Lorella Cuccarini si parla già di riconferma per la prossima stagione televisiva”. Solo indiscrezione o sotto c’è un filo di verità?

Il particolare feeling instaurato tra Lorella Cuccarini e Alberto Matano

Sempre nello stesso periodico si legge il particolare feeling che si è instaurato tra i due conduttori de La vita in diretta. E pensare che in questi giorni d’emergenza per il Coronavirus si era letto sul web di una possibile diatriba tra Alberto Matano e Lorella Cuccarini. Si diceva che il diretto di Rai Uno aveva deciso di affidare la parte della cronaca solo all’ex volto del TG1 facendo storcere il naso alla soubrette romana.

Ma stando al rumor lanciato da Oggi sembra che i due sono in ottimi rapporti. Nella rivista diretta da Umberto Brindani c’è scritto: “In questo periodo di programmi tv sospesi e coppie divise, fa eccezione quella composta da Lorella Cuccarini e Alberto Matano: tra loro il feeling è sempre più stretto”.

Salta la conduzione di Eleonora Daniele?

Quindi, stando all’indiscrezione lanciata da Oggi dal prossimo settembre a La vita in diretta rivedremo Lorella Cuccarini e Alberto Matano. Se la voce venisse confermata da parte dei vertici di Viale Mazzini l’ipotesi di Eleonora Daniele alla guida del rotocalco pomeridiano di Rai Uno salterebbe.

E pensare che fino a qualche giorno fa su internet si dava quasi per certa la presenza di Serena Bortone di Agorà al fianco dell’ex volto del TG1. Naturalmente al momento sono solo delle supposizioni visto che a causa dell’emergenza Coronavirus hanno totalmente stravolto i palinsesti di tutte le televisioni.