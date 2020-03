Raffaella Mennoia parla della sospensione di Uomini e Donne: ecco che fanno tronisti e corteggiatori

Alcune ore fa, la caporedattrice di Uomini e Donne, Raffaella Mennoia, ha pubblicato alcune Instagram Stories nelle quali ha parlato della sospensione inaspettata del talk show. La donna ha detto di essere all’interno degli studi Elios per cimentarsi nella produzione di Amici e ne ha approfittato per chiacchierare un po’ con i fan.

Il braccio destro di Maria De Filippi non ha potuto fare a meno di mostrare tutto il suo sconcerto per quanto accaduto. In seguito, ha svelato cosa stanno facendo tronisti e corteggiatori in questo periodo di attesa.

Raffaella Mennoia non si spiega la chiusura di Uomini e Donne

La chiusura inaspettata di Uomini e Donne ha spiazzato tutti i telespettatori, compresi i membri della produzione tra cui Raffaella Mennoia. Nel corso delle recenti IG Stories la donna ha palesato il suo rammarico e la sua scarsa comprensione di questa decisione. La Mennoia è molto rammaricata per la situazione attuale, però, ha detto di non riuscire a comprendere per quale ragione si sia voluto stoppare così il programma.

Come tutti sapranno, infatti, c’erano delle registrazioni del trono classico e di quello over che erano già state effettuate, pertanto, bisognava solo mandarle in onda. I vertici dell’azienda, però, hanno ritenuto opportuno bloccare tutto lasciando esterrefatti anche quelli che lavorano nel programma. La caporedattrice, dunque, non ha saputo dare una spiegazione a quanto accaduto, ma ha detto che tutti si stanno facendo delle domande.

Cosa fanno tronisti e corteggiatori

I tronisti, le troniste, i corteggiatori e le corteggiatrici stanno vivendo un momento paradossale nel quale non possono incontrarsi tra loro e continuare la conoscenza. Questo sta contribuendo a generare in loro forte sgomento e tante perplessità. A tutte queste questioni, però, la protagonista non è riuscita a dare risposte.

Al momento, dunque, neppure Raffaella Mennoia sa quando tornerà in onda Uomini e Donne. Nella parte conclusiva dei video, la responsabile della redazione del talk show ha esortato tutti ad attenersi alle disposizioni governative ed ha palesato il suo malessere. La donna ha detto che nella vita non si sarebbe mai aspettata di affrontare un’esperienza così assurda e singolare.