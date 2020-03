Vincita di 4 milioni di dollari: uomo diventa ricco per caso

Un uomo della Carolina del Nord è stato baciato dalla fortuna, con una vincita di 4 milioni di dollari del tutto fortuita. La sua storia ha dell’incredibile. Ha utilizzato dei soldi, ricevuti come regalo per un favore fatto ad un amico, per comprare dei biglietti della lotteria, uno dei quali gli ha fruttato questa somma milionaria.

Vincita di 4 milioni di dollari: la storia di Kenneth

Secondo quando raccontato da quest’uomo della Carolina del Nord, grazie ad una sua buona azione nei riguardi di un amico, la fortuna ha deciso di aiutarlo. Ed ha così raggiunto la vincita di 4 milioni di dollari.

Kenneth Crews, un pompiere Shelby in pensione, ha spiegato ai funzionari della Lotteria della North Carolina Education che lui non è solito giocare. I soldi utilizzati per comprare i biglietti non erano nemmeno i suoi. Ha infatti raccontato che a volte dà a un amico, che non ha l’auto, un passaggio per andare al lavoro. Ovviamente a titolo gratuito.

Qualche giorno fa però, l’amico ha insistito perché prendesse quel regalo. Nonostante ogni volta che gli faccia questo piacere l’uomo insista per ripagarlo, Kenneth rifiuta perché lo accompagna volentieri e non per lucrare. Stavolta però, l’amico gli ha detto di accettare i soldi e di tentare la fortuna con quei pochi dollari. Era stato così convincente, che il pompiere protagonista della vincita di 4 milioni di dollari ha accettato di prendere i sessanta dollari e tentare la sorte.

Il pompiere gioca seguendo il consiglio dell’amico

Crews ha seguito le istruzioni del suo amico e ha speso i soldi per tre biglietti Ruby Red 7s ognuno da venti dollari. Ha comprato i biglietti al Southern Store di Shelby. Il primo biglietto è stato un vero disastro. Già il secondo gli è valso un premio di 30 dollari e l’ultimo grattato, l’ha portato alla vincita di 4 milioni di dollari.

Cosa farà Kenneth di questi soldi?

“Tempismo perfetto e fortuna” sono state le parole co cui Kenneth ha descritto questa vincita di milioni di dollari. Per lui questa è la pensione di una vita, in tre anni che non lavora più non ha messo da parte nemmeno l’1% di quella somma.

Crews, che ha riscosso le sue vincite dal quartier generale della lotteria lunedì, ha raccontato che intende utilizzare i soldi per costruire una nuova casa per la sua pensione e aiutare i suoi familiari a pagare le bollette