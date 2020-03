Ornella Muti in lutto, la figlia Carolina straziata dal dolore: ‘non ce la faccio…’ (FOTO)

View this post on Instagram

Alessandro ha pianto per la prima volta ieri. E davanti al suo dolore sono impotente. Oggi è la festa del papà, la prima senza di te. Mi manca l’aria Andrea. Sei un papà speciale. Perche avevi la pazienza che io non ho, per le avventure che facevi con Ale, per le dolci carezze che facevi alla tua piccola principessa.. tutti i papà sono speciali, ma tu tu sei sempre stato oltre. We love you daddy #happyfathersday