Daniele Rugani e Michela Persico in dolce attesa, ma hanno il Coronavirus

Michela Persico e Daniele Rugani, giocatore della Juve, fanno coppia da diverso tempo e stavano vivendo un momento bellissimo. I due fidanzati, infatti, si preparavano ad annunciare la gravidanza della ragazza giunta, ormai, al quarto mese. A rovinare tutto è arrivato il Coronavirus a cui entrambi sono risultati positivi. Inevitabile, adesso, la paura espressa soprattutto dalla futura madre per il suo bambino.

Daniele Rugani positivo ma non solo

Daniele Rugani è stato il primo giocatore della Juve a risultare positivo al Covid-19. Dopo questa certezza, anche tutti coloro che sono stati in contatto con lui sono stati sottoposti al test, sia in squadra che in famiglia. Anche la fidanzata, Michela Persico, da quanto emerge, è risultata positiva al Coronavirus.

A preoccupare non sono le condizioni attuali dei due ragazzi che stanno, naturalmente, trascorrendo questi giorni in quarantena separatamente. A destare qualche preoccupazione nella ragazza è il fatto di essere incinta. Tra pochi giorni, infatti, sarebbe arrivato l’annuncio ufficiale della gravidanza arrivata, a questo punto, al quarto mese. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno per i futuri genitori che sono passati da una gioia immensa ad una paura altrettanto grande.

La paura principale è, naturalmente, che il Coronavirus possa avere qualche impatto negativo sul nascituro che potrebbe risentirne ed avere, per questo, dei problemi.

Le parole della futura mamma

Michela Persico, la compagna di Daniele Rugani, positiva al Covid-19, si è sfogata nelle ultime ore in merito a questa grande angoscia che l’attanaglia. “Non riesco ancora nemmeno a parlarne” ha detto. “Al momento devo capire cosa succederà. Spero che il virus non incida sulla gravidanza”.

Spazio, quindi, ad un po’ di positività “I medici mi hanno assicurato che non dovrebbero esserci problemi. Ma mettetevi nei miei panni: ho una paura infinita!”. Naturalmente non è complicato mettersi nei panni di una futura mamma che teme per la salute del suo bambino e che desidera che non succeda nulla alla gravidanza.

La ragazza, tra l’altro, è del tutto asintomatica. Non ha sintomi, nemmeno una febbricola. “Al momento non posso vedere nessuno, ma ce la farò” ha affermato. E di certo sarà così! L’Italia intera ce la farà.