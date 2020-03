Grande Fratello Vip, Licia Nunez contro Antonella Elia:”Provo tanta pena per lei”

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip c’è stata l’ennesima lite tra Licia Nunez e Antonella Elia. Le due donne non riescono proprio a trovare un punto di incontro e finiscono per discutere molto spesso.

Alfonso Signorini ha provato a fare da ambasciatore cercando di ricucire uno strappo che sembra irreparabile. Anche perché la showgirl e l’attrice ad inizio del percorso nella casa erano molto unite, viaggiavano sulla lunghezza d’onda. D’improvviso qualcosa si è rotto e sono cominciati attacchi reciproci anche abbastanza duri.

Al termine dell’ultima puntata, Licia Nunez si è ritrovata in giardino con Patrick Pugliese e Paolo Ciavarro a commentare quanto accaduto. L’attrice proprio in questa circostanza ha attaccato ancora una volta Antonella Elia, in maniera anche abbastanza forte.

L’avventura di Licia Nunez al Grande Fratello Vip

All’inizio dell’avventura nella casa più spiata d’Italia si è parlato moltissimo della vita privata di Licia Nunez. Quest’ultima ha avuto la possibilità di incontrare la sua storica ex fidanzata Imma Battaglia. Purtroppo lo scambio di pareri tra le due non ha avuto l’esito sperato dal pubblico da casa.

Licia Nunez ha anche rivelato nel corso della sua permanenza nella casa più spiata d’Italia di essere fidanzata attualmente. Barbara, l’attuale compagna dell’attrice, ha scritto sui social di essere stata decisamente ferita dal suo comportamento e ne ha preso le distanze. Per risolvere il tutto il Grande Fratello le ha consentito di entrare all’interno della casa. Dopo una discussione, neanche troppo accesa e legata al fatto che Licia ha solo parlato della sua ex senza mai darle spazio, le due si sono lasciate andare ad un lungo bacio seguito da un intenso abbraccio.

Nelle ultime settimane è stata presa di mira da Antonella Elia, con la quale ha avuto diverse discussioni. In particolare a far incrinare il rapporto è stato uno scambio di visione e di racconti. Licia ha svelato che in passato è rimasta incinta ma ha perso il bambino. La showgirl ha trovato fuori luogo il fatto che una donna possa raccontare una cosa così delicata a persone che praticamente non conosce dopo soli due giorni di permanenza.

Licia Nunez attacca Antonella Elia

Come detto in precedenza, Licia Nunez al termine della puntata di ieri si è ritrovata in giardino con Patrick Pugliese e Paolo Ciavarro a commentare quanto accaduto. In questa circostanza l’attrice ha usato parole tutt’altro che gentili nei confronti di Antonella Elia sottolineando che per lei prova tanta pena.

L’atteggiamento della showgirl non è stato apprezzato e le offese sono state ritenute gratuite da Licia. A ruota anche Patrick Pugliese che ha definito completamente fuori luogo il modo di scherzare di Antonella Elia.