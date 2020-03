Beautiful anticipazioni Usa: Brooke Logan minaccia Shauna

Nelle puntate americane di Beautiful, Katie riuscirà a trovare un donatore di rene. Si tratta di Flo, che ha accettato di sottoporsi all’operazione. I suoi cari attenderanno con ansia l’esito dell’intervento chirurgico. Nel frattempo, Brooke minaccerà Shauna, dicendole di passare alle maniere forti se non lascerà in pace Ridge.

Beautiful spoiler: Brooke non si fida di Ridge

Nelle puntate americane della soap, Ridge non riuscirà a risolvere i problemi con Brooke e deciderà di trasferirsi nella grande dependance della villa di Eric e Quinn. La Logan non perdonerà suo marito per aver ceduto ancora una volta alle provocazioni di Shauna e preferirà prendersi una pausa.

In realtà, Brooke non sa che dietro a tutto ciò c’è lo zampino del perfido Thomas, deciso a far finire il suo matrimonio con Ridge. Stando agli spoiler di Beautiful, Shauna suggerirà a Flo di fare leva sul fatto di aver donato il rene a Katie per farsi perdonare dalla famiglia Logan e avere così la possibilità di rifarsi una vita. In questo modo, la furba Fulton non dovrà rinunciare a stare accanto a Ridge, l’uomo che è certa di voler conquistare a tutti i costi.

Le anticipazioni di Beautiful raccontano inoltre che Katie si risveglierà dalla delicata operazione. Per fortuna tutto sarà andato bene e i suoi cari potranno tirare un sospiro di sollievo. Katie sarà riconoscente a Flo per averle salvato la vita e pregherà i suoi famigliari di perdonarla, visto il gesto generoso che ha compiuto nei suoi confronti. Non tutti però saranno d’accordo.

Shauna minacciata dalla Logan