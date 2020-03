Amici 19, spunta un terzo video di Valentin: ‘Bullo, omofobo e violento’

Non si placa la vicenda legata a Valentin, appena eliminato da Amici 19. Ecco che cosa succede in un terzo video inedito in cui il ballerino insulta Javier Rojas

Amici 19: spunta un terzo video su Valentin

Non è ancora finita la vicenda che riguarda Valentin, il ballerino appena eliminato dal serale di Amici 19. Lo sapete, dopo aver ballato perché in ballottaggio finale contro Jacopo, Valentin, nella terza puntata del serale, ha preso la parola e ha detto che se ne sarebbe andato.

Questo a prescindere da come fosse andata la sfida con il cantante. Maria De Filippi ha perso la pazienza e si è scontrata molto furiosamente con il ballerino. Quest’ultimo è stato immediatamente eliminato.

Nei giorni successivi sono spuntati dei video che avvalorano le parole della conduttrice: pare che Valentin si sia comportato male nel programma dall’inizio, con compagni, professori, assistenti e professionisti. Il primo video che lo testimonia è stato diffuso da Dagospia. Valentin era in sala prove e dirigeva, organizzava, discuteva con Natalia Titova e Francesca Tocca.

Il secondo video è stato pubblicato da FanPage e qui si vedeva un litigio di Valentin e Francesca. Adesso, quasi a ridosso della quarta puntata, arriva un terzo video, pubblicato sempre da Dagospia. Questa volta le accuse nei confronti del ballerino sono molto più gravi e pesanti.

Valentin accusato di bullismo, omofobia e violenza

In questo terzo video diffuso dalla testata giornalistica di Roberto D’Agostino si vede Valentin discutere con Javier Rojas. Quest’ultimo stava ripassando dei passi appena fatti a lezione di danza e Valentin, evidentemente molto contrariato da quello che stava vedendo, ha detto che Javier “sembrava gay”. Non si è fermato, ma ha continuato a dire che lui quando balla non è gay, Javier invece sì. Non solo quando balla, ma anche quando parla.

Il ballerino cubano si è difeso dicendo che gli sembrava di parlare con un bambino di tre anni e Valentin si è alzato chiedendogli a gran voce che problemi avesse, in particolare “che problemi mentali” avesse Javier. Inoltre, l’ha minacciato dicendogli che non gli importava della presenza delle telecamere. Il video ha come titolo “Valentin bullo, omofobo e violento”.

Nel web non si placa la bufera iniziata venerdì scorso per il comportamento della conduttrice e per la differenza di trattamento riservata ai concorrenti. Voi che cosa ne pensate di tutto questo? Come mai continuano ad arrivare questi video?