Una Vita trame spagnole: in casa Palacios ci sono i fantasmi? Interviene un medium

Davvero singolari le trame spagnole di Una Vita relative ai prossimi episodi. La soap opera di Aurora Guerra riesce sempre a riservare ai suoi telespettatori momenti esilaranti e colpi di scena inaspettati. Quello che accadrà a breve, però, potrebbe superare ogni aspettativa possibile.

Ad Acacias 38 ci sarà l’arrivo di una nuova protagonista, il suo nome è Bellita e di mestiere fa la ballerina. La fanciulla mostrerà sin da subito di avere una personalità alquanto particolare. Tra le tante stranezze, la donna incomincerà ad avere degli strani presentimenti sulla casa dei Palacios.

Arrivano i fantasmi ad Una Vita

Le prossime puntate spagnole di Una Vita assumeranno una connotazione un po’ paurosa secondo le trame trapelate fino a questo momento. Ramon uscirà di galera grazie all’indulto, ma i misteri sulla morte di Celia continueranno ad essere parecchi. La nuova arrivata in casa Palacios, Bellita, scoprirà che l’ipotetico assassinio della fanciulla sia avvenuto all’interno della dimora. Tale notizia la sconvolgerà, al punto da arrivare a credere che l’abitazione possa essere infestata dai fantasmi legati alla povera scomparsa.

Bellita sarà sicura delle sue teorie al punto che si metterà anche in contatto con un medium per andare un po’ più a fondo sulla questione. Dei fenomeni paranormali incominceranno a verificarsi al punto da far perdere il controllo alla ballerina. Quest’ultima, sarà così ossessionata dagli avvenimenti bizzarri, che valuterà l’ipotesi di vendere tutta la tenuta.

Trame spagnole: la scoperta di Telmo

Ramon, alla fine, svelerà l’esatta dinamica dell’incidente al suo amico Felipe, ma questo riuscirà ad acquietare l’animo della nuova arrivata? Nel frattempo, stando a quanto trapelato dalle trame spagnole di Una Vita, vedremo che Telmo apprenderà di essere padre. Il sacerdote, dieci anni prima, concepì a sua insaputa un figlio con Lucia.

La fanciulla, però, in tutto questo tempo si è sposata con un uomo molto violento, che le sta rendendo la vita un inferno. I drammi per la povera Alvarado, però, non sono finiti qui. Lucia, infatti, si ammalerà gravemente e sarà proprio in tale circostanza che l’ex sacerdote scoprirà di essere il padre del piccolo Mateo.