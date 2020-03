Marcello Sacchetta al lavoro ad Amici 19, ma pensa al suo amico Paolo Ciavarro: la dedica

Marcello Sacchetta ha dedicato un pensiero al suo grande amico Paolo Ciavarro, concorrente del Grande Fratello Vip

Amici 19: Marcello Sacchetta al lavoro, ma pensa al suo amico Paolo Ciavarro

Marcello Sacchetta e Paolo Ciavarro hanno condiviso un’esperienza lavorativa molto importante: la conduzione del daytime di Amici 17 e 18. Paolo è subentrato dopo che Stefano De Martino ha abbandonato il programma per altre offerte lavorative. Tra Marcello e Paolo è nata una bellissima amicizia che continua ancora oggi in privato e in pubblico.

Paolo, quest’anno, ha rinunciato alla conduzione della fascia quotidiana del talent perché era in contatto con la produzione del Grande Fratello Vip. Infatti, Paolo l’anno scorso è stato molto presente per fare sorprese alla mamma, Eleonora Giorgi, che ha vissuto l’esperienza nel reality come concorrente. Poi, ha deciso di farne parte in prima persona. All’interno della Casa ha inoltre, inaspettatamente, trovato l’amore con Clizia Incorvaia.

Marcello non ha mai rinunciato a mandargli, anche a distanza, un pensiero tramite i social. Il ballerino ha sempre avuto un occhio di riguardo per lui, confortandolo, chiedendo ai suoi follower di seguirlo, facendogli dediche personali e promettendo un viaggio insieme appena possibile. Anche nelle ultime ore, Marcello ha fatto una dedica a Paolo sui social.

La dedica di Marcello

Marcello è molto impegnato con Amici 19 come ballerino professionista e conduttore. Nonostante abbia scelto di non ballare al Serale, è comunque immerso nel lavoro per la produzione del talent. La fascia quotidiana richiede la sua presenza fissa, insieme a Lorella Boccia, e forse in pentola sta bollendo anche qualcos’altro.

Tuttavia, anche in queste ore ha deciso di scrivere qualche parola per il suo grande amico Paolo. Infatti, ormai manca poco alla fine del Grande Fratello Vip e Marcello vorrebbe dare il suo supporto per mandarlo in finale.

In una sua Instagram Story ha detto di essere al lavoro e di non poter supportare Paolo come vorrebbe, ma ha incitato i suoi follower a sostenerlo e farlo arrivare in finale. Ha concluso con un ironico “Anche se non vedo l’ora di riabbracc… di videochiamarlo!”. (Continua dopo la foto)

Paolo vincitore del GF Vip?

Manca davvero poco alla fine del Grande Fratello Vip e Paolo all’interno della Casa ha conquistato tutti. I suoi modi sempre gentili gli hanno permesso di fare molte amicizie e di non essere mai nominato. È molto probabile, quindi, che arrivi alla finale. Secondo voi può anche vincere il programma?