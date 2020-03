Gravissimo lutto per Antonella Clerici, l’addio straziante: vorrei abbracciarti e … (foto)

Antonella Clerici ha comunicato ai suoi follower su Instragram una notizia molto triste che i fan de La Prova del Cuoco non avrebbero mai voluto leggere. La conduttrice televisiva attualmente in quarantena a causa dell’emergenza coronavirus, ha lasciato i suoi seguaci di stucco comunicando l’addio di un suo caro amico.

Lo straziante addio su Instagram

Antonella Clerici ha commosso i suoi follower annunciando che un membro molto amato del cast de La Prova del Cuoco è stato colpito da un terribile lutto. Si tratta dello Chef Daniele Persegani, l’amato volto del programma culinario di Rai 1, ha perso suo padre. Proprio a lui la Clerici ha rivolto il uso messaggio: “E’ mancato purtroppo il papà di Daniele Persegani” aggiungendo poi: “Ti voglio bene amico mio,vorrei abbracciarti forte e dirti che non sei solo.”

Daniele Persegani è molto conosciuto nell’ambiente della ristorazione e dal 2016 fa parte dello staff de La Prova del Cuoco. Dando uno sguardo ai commenti non è tardata ad arrivare la risposta dello chef che ha ringraziato la sua amica per il dolce pensiero. (Continua dopo il post)

Antonella Clerici di nuovo ai fornelli

Visto il terribile momento che l’Italia sta attraversando, Antonella Clerici non può che far altro che dedicarsi alla cucina. Da sempre appassionata di fornelli e dolci. l’ex conduttrice de La Prova del cuoco è ritornata al suo ‘posto’.

Ogni giorno, precisamente in tarda mattinata insieme ad Anna Moroni, la conduttrice lombarda regala ricette ai suoi seguaci e a quanto pare apprezzano tantissimo. Nel frattempo la madre di Maelle si sta preparando anche alla nuova edizione di Ti lancio una canzone.

Il programma sarebbe dovuto andare in onda verso primavera ma il nuovo cambio palinsesto della Rai di sicuro avrà tardato la messa in onda. Purtroppo, la rete di Stato e i vertici di Viale Mazzini, per via dell’emergenza Coronavirus hanno dovuto sospendere numerose trasmissioni. Infatti nelle ultime settimane è stato cancellato La Corrida di Carlo Conti e le nuove registrazioni de I soliti Ignoti il ritorno.