Supervivientes: i concorrenti vengono informati dell’emergenza coronavirus

Il coronavirus si è diffuso in tutto il mondo. Anche in Spagna e in Honduras ci sono contagiati. Ecco come hanno reagito i concorrenti del reality

Supervivientes: i concorrenti vengono informati sull’emergenza coronavirus

In questi mesi non sta andando in onda solamente il Grande Fratello Vip. Ma anche negli altri Paesi ci sono reality che prevedono l’isolamento dei concorrenti. Basti pensare alle altre edizioni del Grande Fratello (come quella tedesca), oppure all’Isola dei Famosi.

In queste settimane, infatti, in Spagna sta andando in onda Supervivientes (L’Isola dei Famosi spagnola). I concorrenti sono naufraghi in un arcipelago di isole in Honduras ma il coronavirus è arrivato anche lì.

I concorrenti, nell’ultima puntata in diretta su TeleCinco, sono stati informati della situazione. Il re di Spagna, infatti, ha dichiarato lo stato d’emergenza e anche in Spagna sono entrate in vigore quelle regole che l’Italia conosce già bene da un po’ di tempo. Tuttavia, l’inviata del programma Lara Alvarez ha tranquillizzato tutti confermando che le loro famiglie stanno bene.

Tuttavia, i concorrenti hanno saputo che il virus non solo è presente in Spagna, dove abitano, in maniera importante, ma ha raggiunto anche l’Honduras dove sono attualmente. Si sono registrati solamente 6 casi e le temperature elevate del luogo ne stanno attenuando la diffusione, ma c’è comunque massima attenzione.

I messaggi dei familiari e le reazioni dei concorrenti

Così come è stato fatto anche al GF Vip in Italia, anche la produzione di Supervivientes ha deciso di far vedere ai concorrenti i messaggi e i video dei loro familiari. In questo modo si sono tranquillizzati dopo lo spavento iniziale della drammatica notizia. Molti di loro hanno pianto, altri hanno ascoltato tutto con espressione visibilmente preoccupata con le mani al volto. Tuttavia, il programma andrà avanti e cercherà di portare nelle case spagnole qualche ora di spensieratezza, se questo è possibile.

La decisione Mediaset

Parlando di reality anche i concorrenti del Grande Fratello Vip in Italia sono visibilmente scossi da quanto sta accadendo. Mediaset ha deciso di continuare con il programma, ma anche di tenere costantemente aggiornati i vip nella Casa e di metterli in contatto con le loro famiglie. Non solo, ma il reality chiuderà anticipatamente ai primi giorni di aprile.