Cane somgiliante a gatto fa impazzire il web: ecco la sua storia

Un cane somigliante a gatto sta facendo letteralmente impazzire il web. Si tratta di un cucciolo originario del Vietnam, che non solo ha fatto innamorare gli amanti degli animali ma ha insegnato loro che “l’animale perfetto” esiste.

Cane somigliante a gatto: le foto sui social

La scorsa settimana, un utente di Reddit ha pubblicato le foto di un cucciolo di cane somigliante a gatto. Lo ha descritto come un animale molto vivace, e che mette allegria nella vita della famiglia che lo ha adottato.

Dal momento che il post dell’adorabile cane grigio con gli occhi grandi e le gambe corte e tozze non ha rivelato di che razza si tratti o da che incrocio è stato ottenuto, molti utenti hanno detto la loro. Qualcuno ha provato ad immaginare di che razza potessero essere i suoi genitori, altri invece hanno subito inneggiato all’ibrido.

Le tesi del web

Alcune persone hanno detto che il simpatico cane somigliante a gatto potrebbe essere un incrocio di corgi, mentre altri hanno detto che potrebbe essere discendente del cane Hmong. Si tratta di un’antica razza di cani della regione montuosa del nord del Vietnam. Addirittura, pare che anche i proprietari del cucciolo, Hai Anh e Tuan, non siano sicuri al 100% della razza del cane.

Hai Anh, che vive in Vietnam, ha dichiarato durante un’intervista che pensano che il loro cucciolo sia un “mix di una razza di cane nativo e un cane a gambe corte chiamato Dingo”. Tuttavia loro stessi sospettano che il cucciolo sia vittima di una mutazione genetica. Comunque sia ha spiegato di aver comprato il cane in una provincia di montagna in Vietnam. Il cucciolo, che ora ha due mesi, è statk chiamato Dui, che in vietnamita vuol dire “ratto di bambù”.

Un cucciolo dolce e sempre allegro

I proprietari hanno raccontato che Dui è un cucciolo felice e dolce, adora giocare con altri cani, anche cani di grossa taglia. È davvero dolce con gli umani e non si tira mai indietro se provano ad accarezzarlo.

I proprietari hanno creato una pagina Facebook per Dui alla fine di febbraio e il cane ora ha oltre 136.000 follower. I suoi fan non sono solo in Vietnam ma in tutto il mondo. E in effetti due occhietti così fanno innamorare. Il cane somigliante a gatto è ora una celebrità.