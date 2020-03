Grande Fratello Vip, Paolo Ciavarro furioso con Antonella Elia: “Non potuto salutare Clizia”

Paolo Ciavarro continua il suo fantastico percorso nella casa del Grande Fratello Vip. E’ uno dei grandi protagonisti di questa edizione del reality più longevo della televisione. Si è messo in gioco mostrando tutte le sue fragilità e la forza del suo carattere.

Ha ritrovato l’amore con Clizia Incorvaia.I due dopo un inizio non proprio idilliaco si sono avvicinati per non staccarsi più. Nonostante lei sia stata squalificata per un’infelice frase, il loro rapporto sembra più saldo che mai.

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, però, Paolo Ciavarro ha avuto un brutto scontro con Antonella Elia. Quest’ultima si sarebbe intromessa durante la diretta non dando spazio al figlio d’arte di salutare i suoi genitori e la fidanzata.

La storia tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro al Gf Vip

Sin dall’ingresso all’interno della casa del Grande Fratello Vip Clizia Incorvaia ha mostrato un particolare interesse per Paolo Ciavarro. Nonostante il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro abbia dimostrato di essere una persona abbastanza riflessiva, la loro conoscenza è iniziata con ottimi auspici.

La bella influencer, infatti, ha raccontato di aver trovato un certo feeling intellettivo oltre a chiarire che dal suo punto di vista si tratta di un bellissimo ragazzo. All’improvviso, però, qualcosa ha raffreddato gli entusiasmi facendoli leggermente allontanare. In particolare la notizia che Clizia prima dell’ingresso nella casa stesse portando avanti una frequentazione.

Nonostante qualche giorno nel quale Paolo ha preferito rimanere un po’ in disparte, alla fine c’è stato un fantastico riavvicinamento. Durante una chiacchierata serale in giardino i due si sono lasciati andare ad un intenso e lungo bacio.

I protagonisti della vicenda, però, hanno preferito lasciare i coinquilini all’oscuro di tutto. Alfonso Signorini ha mostrato le dolci immagini durante la puntata rendendo pubblico il loro feeling. A distanza di poche ore, mentre la bella influencer era in piscina, si è tuffato anche Paolo e in questa circostanza è scattato un nuovo focosissimo bacio.

Alcuni giorni dopo Clizia, però, è stata costretta a lasciare la casa del Grande Fratello perchè ha detto una frase sui pentiti di cattivo gusto ed è stata squalificata. Ora i due vivono la loro relazione a distanza in attesa di potersi riabbracciare.

La sfogo di Paolo Ciavarro contro Antonella Elia

Paolo Ciavarro al termine dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip si è ritrovato in giardino con Licia Nunez e Patrick Ray Pugliese. Durante la chiacchierata il figlio d’arte ha avuto uno sfogo anche abbastanza duro attaccando Antonella Elia.

Per Paolo Ciavarro la showgirl si è comportata molto male nei suoi confronti. Il motivo? Perchè quando Alfonso Signorini gli ha dato la parola e avrebbe voluto fare gli auguri al padre e salutare la fidanzata si è intromessa non dandogli più la possibilità di parlare.