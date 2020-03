Uomini e Donne, la redazione è stata criticata per una scelta fatta

La redazione è stata criticata

A causa dell’emergenza Coronavirus all’interno degli studi dei programmi televisivi non c’è il pubblico per evitare assembramenti. La diretta del Grand Fratello Vip, per esempio, si svolge solo con Alfonso Signorini e l’opinionista Pupo. Per quanto riguarda Uomini e Donne, invece, le registrazioni sono state sospese e non si sa quando riprenderanno.

Tuttavia già da tempo le puntate del Trono Classico non sono state mandate in onda perché i telespettatori hanno perso interesse. La maggior parte lo considera noioso, dato che dei partecipanti non sono alla ricerca dell’amore. Grazie alle segnalazioni che arrivano in redazioni, molti vengono allontanati. Sembra che la scelta dei giovani da mettere davanti alle telecamere non venga fatta con i giusti criteri.

‘Quelli che ho scelto io hanno avuto un enorme successo dopo’

La redazione è stata criticata da Lele Mora per la scelta dei tronisti. Attualmente gli italiani sono più desiderosi di vedere le vicende sentimentali dei partecipanti del Trono over. Le conoscenze di Gemma Galgani, per esempio, suscitano più interesse rispetto alle esterne di Daniele Dal Moro. Secondo Mora sul trono non ci sono i giusti personaggi.

Quando lui aveva voce in capitolo con Maria De Filippi, ha reso popolari Costantino Vitagliano, Daniele Interrante e Francesco Arca. Si trattava di ragazzi che avevano realmente voglia di innamorarsi e non solo di mettersi in mostra.

Non solo hanno trovato l’anima gemella, ma hanno ottenuto il successo nel piccolo schermo. L’ultima sua scelta è ricaduta su Andrea Damante che ha fatto sognare con la sua storia con Giulia De Lellis. Nonostante siano passati degli anni, la gente li segue sempre e spera di rivederli di nuovo insieme.

Daniele troverà l’amore?

Pare che Daniele non sia riuscito ad accattivarsi lo studio per i suoi modi di fare. Ha fatto pesare una corteggiatrice per scoprire il suo reale peso. Per questo motivo Giovanna Abate è intervenuta per sottolineare il suo disappunto. Come se non bastasse manda via le ragazze che gli danno testa, però si lamenta di chi è troppo accondiscendente.

Anche Carlo Pietropoli si è lamentato dell’atteggiamento, dunque sono iniziate le prime discussioni tra i due ‘colleghi’. Purtroppo le registrazioni sono state sospese per ora. Fatto sta che quando tutto riprenderà, si spera di assistere a scenari diversi.