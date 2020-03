Oroscopo Paolo Fox 20 marzo 2020: Gemelli ansiosi, Leone sogna la pace

L’oroscopo di Paolo Fox del 20 marzo 2020 è pronto ad annunciare una giornata un po’ particolare per alcuni segni zodiacali. Siete curiosi di scoprire se il vostro simbolo zodiacale beneficerà del completo supporto astrologico? Nel dettaglio, l’astrologia della giornata di venerdì e le previsioni astrali quotidiane per i 12 segni zodiacali.

Paolo Fox oroscopo 20 marzo 2020 da Ariete a Gemelli

Ariete – Questo weekend avete bisogno di distrarvi. Le giornate di lunedì, martedì e mercoledì sono state molto pesanti, adesso avete bisogno di recuperare. In amore, Venere sarà favorevole nel mese di aprile e questo è un messaggio di grande speranza.

Toro – Per voi avere un buon rapporto con gli altri è indispensabile. Nonostante un ritardo causato da questo periodo di restrizione, potete organizzare qualcosa in più. Inoltre, è arrivato il momento di consolidare un amore.

Gemelli – Molti di voi aspettano con ansia la fine di questo mese. Tra il 22 marzo e la metà di aprile Saturno tornerà favorevole e, sia nel lavoro che nelle relazioni interpersonali, dovrete fare una scelta decisiva.

Previsioni di venerdì 20 marzo da Cancro a Vergine

Cancro – Anche se sono giornate un po’ faticose, c’è una buona novità: Saturno allenta la presa dal giorno 22 marzo. Chissà che questo periodo così difficile per tutti non possa portare un piccolo vantaggio, visto che ora avete la capacità di dire ‘Basta’. A volte, il destino scuote la vita di tutti noi comuni mortali per farci fare passi importanti.

Leone – Avreste bisogno di pace e serenità, ma in questi giorni il lavoro crea problemi. L’oroscopo di Paolo Fox consiglia di non riversare la tensione in amore, anche perché con Venere dissonante possono nascere delle difficoltà.

Vergine – Avete bisogno di riflettere su ciò che sarà il vostro destino. Le stelle di questo periodo di restrizione annunciano che nei prossimi mesi ripartirete con grande grinta.

Astrologia giornaliera da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Vi sentite offesi e amareggiati. Già dall’inizio settimana vi siete chiusi a riccio, ma sapendo di che pasta siete fatti, questa tensione durerà pochissimo. L’uomo delle stelle spera che voi possiate vivere un weekend migliore.

Scorpione – Molto probabilmente ci sono delle discussioni in casa, quindi, in questa giornata l’astrologo consiglia di stare attenti alle provocazioni. In serata dovete fare molta attenzione in amore.

Sagittario – Non vi fermate mai, avete sempre delle cose da fare e pensate al vostro futuro. Certo, con gli eventi del periodo in corso e con queste stelle non si può fare molto. Ciò che conta è liberare la fantasia. Se in amore il partner non vi dà retta, potrebbero nascere degli attriti.

L’oroscopo di Paolo Fox del 20 marzo 2020 da Capricorno a Pesci

Capricorno – Anche se ascoltate sempre notizie negative che arrivano dall’esterno, quando c’è un problema riuscite a meditare e progettare il vostro futuro. Tuttavia, queste giornate sono di grande aiuto, soprattutto se dovete fare delle scelte.

Acquario – In questo periodo siete molto turbati, avete cambiato vita, personalità e atteggiamenti. Tutto quello che vi sembrava importante prima della pandemia, ora non lo è più. C’è un piccolo scoglio in amore, ma solo chi ha la persona giusta al proprio fianco può fare sogni sereni.

Pesci – L’uomo delle stelle vuole chiedervi, nel limite del possibile, di riallacciare i rapporti che sono stati interrotti. Le coppie in crisi, però, entro aprile potrebbero prendere una pausa di riflessione. Non vi piace sentirvi poco amati e probabilmente ci sono state delle persone che hanno dubitato della vostra lealtà.