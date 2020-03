Adriana Volpe abbandona la casa del GF VIP per motivi gravissimi (Video)

Nel tardo pomeriggio di oggi, Adriana Volpe ha deciso di abbandonare per sempre la casa del Grande Fratello VIP. La decisione è arrivata inaspettata e ha colto di sorpresa tutti gli inquilini della casa più spiata di Cinecittà.

Il saluto della conduttrice è stato, infatti, molto veloce ed il tutto si è svolto davvero in una manciata di minuti. Non è ancora del tutto chiaro quali siano i motivi che hanno spinto la Volpe a questa decisione. Si sa, però, che si tratta di una motivazione gravissima.

Adriana Volpe, il frettoloso addio alla casa

Tutto è accaduto in pochissimi minuti. I ragazzi erano in giardino, sui gradini, e stavano ascoltando le musiche dei flash mob che da diversi giorni, alle 18:00, uniscono tutta l’Italia. Tra tutti mancava proprio Adriana Volpe che si trovava, in quei minuti, in confessionale. La causa sembra essere un comunicato ufficiale con cui il Grande Fratello comunicava alla donna alcuni dettagli importanti su quanto sta avvenendo all’esterno.

Adriana Volpe, in lacrime, esce dal confessionale e si dirige verso il giardino dove, con pochissime parole, ringrazia tutti i suoi amici per i momenti meravigliosi vissuti insieme fino a quel momento. Comunica, poi, che è costretta ad andare via perché è indispensabile risolvere una situazione importantissima al di fuori della casa.

La Volpe ha poi chiesto a tutti i suoi amici di avventura di tenere duro e di essere sempre forti dato che tutte le difficoltà, presto, saranno solo un lontano ricordo. Dopo aver abbracciato e salutato tutti, tra un fiume di lacrime, la Volpe è entrata in confessionale da cui, poi, ha abbandonato definitivamente la casa del GF VIP.

La reazione della casa

Tutti i ragazzi all’interno del reality sono stati colti assolutamente di sorpresa dalla decisione di Adriana Volpe. Solo Patrick, con cui la donna si era confidata ieri, sapeva che nel cuore dell’amica esisteva un problema gravissimo che la stava facendo soffrire tantissimo. Notizie inerenti la famiglia, molto probabilmente quella del marito.

Nessuna conferma, comunque, in questo senso. Tutti i ragazzi hanno pianto per questa decisione che li ha colti davvero impreparati. Nessuna novità sulle motivazioni del gesto che emergeranno, di certo, molto presto. (Clicca qui per il video)