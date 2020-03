Un gravissimo lutto ha colpito La prova del cuoco di Elisa Isoardi, l’addio doloroso: “Silenzio e preghiera”

Grave lutto per La prova del cuoco di Elisa Isoardi

Nelle ultime ore un gravissimo lutto ha colpito La prova del cuoco, il programma culinario di Rai Uno condotto da Elisa Isoardi e Claudio Lippi. Purtroppo è venuto a mancare il padre di Daniele Persegani, chef storico che è all’interno del cooking show da quando alla guida c’era ancora Antonella Clerici.

Ed è stata proprio quest’ultima, attraverso un commovente post su Instagram ad annunciare la dipartita. Parole di cordoglio proprio il 19 marzo, giorno dedicato alla Festa del papà. Ovviamente le parole della professionista lombarda hanno trovato il pieno accoglimento da parte dei follower.

Il messaggio per il cuoco Daniele Persegani da parte di Antonella Clerici

Attraverso un commovente post sul suo account IG, Antonella Clerici ha scritto il seguente messaggio: “È mancato il papà di Daniele Persegani… Ti voglio bene amico mio. Vorrei abbracciarti e dirti che non sei solo”. Ricordiamo che lo chef da diverse stagioni è uno dei pilastri de La prova del cuoco.

Inoltre la collega di Elisa Isoardi che al momento è in pausa per l’emergenza Coronavirus, con il cuore in mano ha fatto un annuncio sul social network. La madre di Maelle ha espresso la sua intenzione di non realizzare dirette direttamente dalla sua cucina ma di rispettare il silenzio recitando una preghiera per il padre di Persegani ma anche per tutte le vittime del l’epidemia.

Le repliche di Linea Verde al posto del programma culinario La prova del cuoco

Come accennato prima dallo scorso lunedì a mezzogiorno su Rai Uno non va più in onda La prova del cuoco di Elisa Isoardi e Claudio Lippi. La ragione è semplice, a causa dell’emergenza Coronavirus i vertici di Viale Mazzini hanno deciso di sospendere alcune trasmissioni televisive.

Al momento lo storico cooking show è sta o sostituito da Storie Italiane di Eleonora Daniele. Ma dalla prossima settimana quest’ultima durerà solo mezz’ora in più e poi sino alle 13:30 i telespettatori vedranno delle repliche di Linea Verde.