I concorrenti del GF VIP si ritirano dopo l’uscita di Adriana? Spunta una promessa fatta all’inizio

Alle ore 18.20 del 19 marzo, Adriana Volpe ha deciso di lasciare la casa del Grande Fratello VIP. Purtroppo, però, si è trattato di una decisione presa contro la sua volontà dato che sono subentrate esigenze private e familiari molto gravi. Ad ogni modo, dopo questo spiazzante annuncio, tutti i concorrenti del GF VIP hanno paventato l’ipotesi di abbandonare tutti la casa.

Paola Di Benedetto, Patrick e altri presenti sono scoppiati in lacrime dopo il saluto della Volpe e poi hanno tirato in ballo una promessa che si erano scambiati nel momento in cui misero piede nel reality show.

I concorrenti vogliono andare via dopo l’uscita di Adriana

Questa edizione del reality show, purtroppo, sta affrontando una serie di difficoltà e problemi molto seri. In queste ore, u perno della casa ha abbandonato il gioco a causa di motivi serissimi e gravissimi. A quanto pare, un parente di Adriana Volpe sta molto male. La produzione del programma, però, ci ha tenuto ad informare che non si tratta di malesseri legati al Coronavirus.

Ad ogni modo, la famiglia dell’ex conduttrice RAI ha chiesto che venisse rispettata la privacy in merito alla questione. Proprio per questo motivo, la concorrente ha frettolosamente salutato tutti eludendo tutte le domande in merito a quello che fosse accaduto nel dettaglio. Dopo baci e abbracci tra le lacrime, i concorrenti hanno palesato la volontà di lasciare la casa del GF VIP. (Clicca qui per il video)

La promessa fatta a inizio GF VIP

Nel caso specifico pare che i vari protagonisti si siano fatti una promessa molto seria a inizio percorso. Nel caso in cui un parente di qualcuno di loro avesse avuto dei problemi e fosse stato male, generando l’uscita del concorrente in questione, tutti avrebbero abbandonato il reality. Considerando che Adriana è sempre stata un punto di riferimento per tutti, la maggior parte dei presenti non ritiene più opportuno continuare a rimanere.

In queste ore, i concorrenti si stanno confrontando in merito alla decisione di lasciare o meno la casa del GF VIP. Adriana, invece, ha fatto in fretta e furia i bagagli ed è scappata via per adempiere ai suoi doveri di moglie e madre. Non ci resta che attendere per capire che decisione prenderanno i ragazzi.