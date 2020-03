Maria De Filippi ancora nella bufera. Valentin sbotta e risponde: ‘per tutte le volte che…’ (FOTO)

Dopo la cacciata di Valentin dal programma di Amici, numerose sono le polemiche che girano attorno a Maria De Filippi. La conduttrice per chi non ha visto la puntata è praticamente scoppiata dopo aver litigato prima con Alessandra Celentano poi Janvier ed infine il ballerino. Un atteggiamento mai visto prima che ha fatto preoccupare i numerosi telespettatori a casa.

Dopo la sfuriata della presentatrice l’addio dell’allievo dalla scuola sui social si è scatenato un putiferio e Rudy ha deciso di difendere Maria. L’insegnante ha confermato le parole della padrona di casa affermando che il giovane argentino non è affatto un allievo modello e che spesso si è comportato male dietro le quinte di Amici. Ma cosa è successo veramente?

Cosa sta accadendo a Maria De Filippi?

Dagospia alcuni giorni fa ha pubblicato un video inedito in cui Valentin si lamenta della musica e della coreografia all’interno della scuola di Amici. Sui social è scoppiata una è possibile che D’Agostino abbia in mano questo filmato. Infatti solo la redazione di Amici è in possesso di questo materiale e molti hanno visto un modo per dare giustificazione all’atteggiamento di Maria durante la puntata.

Poche ore fa, però, a togliere ogni dubbio ci ha pensato proprio il ballerino motivando la sua versione. l’ex allievo della scuola con poche righe ha ringraziato la sua insegnate maestra Titova, spiegando che sono in ottimi rapporti. Inoltre, ha anche aggiunto che in sala possono esserci anche dei momenti ‘difficili’ e che comunque si superano. Valentin in un certo modo ha cercato di difendersi dal maestro Zerbi che l’ha accusato di aver chiesto i soldi del premio.

Valentin risponde alle accuse

Anche Valentin è riuscito a far perdere la pazienza a Maria De Filippi. Il ballerino, però, dopo la sua cacciata con un post su Instagram ha voluto difendersi da chi sta cercando (secondo lui) di infangarlo. Nel lungo messaggio il giovane si è definito ballerino povero ma ricco dentro.

Nel suo paese è riuscito a studiare in un importante scuola che lo ha poi portato in Italia e a collaborare con al Titova. Insomma Valentin ha voluto chiarire che dietro il uso addio non ci sono cattivi rapporti con gli insegnanti e ballerini professionisti.