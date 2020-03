Oroscopo Branko 20 marzo 2020: Leone determinato, stelle innamorate dei Pesci

L’oroscopo di Branko del 20 marzo 2020 è pronto a rivelare che cosa hanno in serbo gli astri per i 12 segni zodiacali. Siete curiosi di conoscere la vostra nuova situazione astrologica? Nel dettaglio, le previsioni dei pianeti e delle stelle della giornata di venerdì su amore e lavoro per tutti i simboli dello Zodiaco.

Branko oroscopo 20 marzo 2020 da Ariete a Gemelli

Ariete – Molto presto le cose cambieranno. Sole in Acquario apre la stagione del vostro compleanno, quest’anno gratificata da Saturno e Marte positivi. Luna in Acquario promette dal mese di aprile nuovi incontri sociali, professionali. Siate cauti nell’attività fisica.

Toro – Questa giornata richiede massima concentrazione, visto che la Luna non ha un aspetto migliore del solito. Dovete riflettere sulle cose successe e fatte negli ultimi dodici mesi e eliminare solo quello che non potrà darvi più nulla d’importante. Anche se non è un periodo riposante, le finanze funzionano ancora bene.

Gemelli – Luna in Acquario apre la stagione primaverile, un transito importante per il campo lavorativo e la vita privata. Purtroppo, Mercurio continua con le ostilità ambientali, ostacola qualche affare e disturba la salute. C’è comprensione in amore.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Ogni tanto la primavera vi getta in una crisi d’identità. L’importante è partire con il piede giusto e mantenere il fisico in buone condizioni. La primavera porta eventi e sorprese che riempiranno moralmente e materialmente la vostra famiglia, il vostro amore. La vita si fa più lieve.

Leone – Sole in Ariete governa il vostro segno. Vi sentite più motivati, più vivi, più determinati. Anche se tutto sembra procedere al meglio, non dovete lasciarvi trascinare dal troppo ottimismo, poiché la primavera presenta molte insidie. In questa giornata, Luna in Acquario gela i rapporti stretti, soprattutto quelli coniugali. Tenete sotto controllo la salute.

Vergine – Per voi il lavoro è molto importante, lo sanno persino gli astri e le persone che vi frequentano. Andrete bene! Nonostante Mercurio cerca di farvi frequentare persone non adatte a voi e vi mette in bocca parole che potrebbero ferire qualcuno. L’equinozio si apre con Luna in Acquario, molto importante per il lavoro e la salute. Molte situazioni sembrano risolversi da sole.

Previsioni di venerdì 20 marzo 2020 da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Questo equinozio vi fa cantare ‘Maledetta Primavera’. Dovete iniziare a prepararvi a vivere una bella, intensa, viva, appassionata e ricca primavera. Anche se avrete transiti positivi, dovete usare le regole della prudenza.

Scorpione – Questa primavera è in perfetta sintonia con il vostro segno e vi fa venire voglia di fare qualche rinnovamento. Ma che cosa resterà di questa primavera? Un nuovo incarico professionale, una nuova collaborazione, ripensamenti in amore.

Sagittario – Questo equinozio di primavera si apre con Sole in Ariete in contatto con Luna in Acquario. Mercurio in Pesci è ancora vostro nemico, poi nel mese di aprile Venere passa in opposizione per molto tempo. Cercate di mettere ordine e armonia in famiglia. Siate più gentili con le persone care.

L’oroscopo di Branko del 20 marzo 2020 da Capricorno a Pesci

Capricorno – Anche se non gradite spesso l’evento dell’equinozio primaverile, non vi dispiace molto l’inizio di questa primavera. Nel weekend, Luna positiva illumina il lavoro, gli affari, la casa. Mercurio favorisce le questioni di carattere legale.

Acquario – Molti di voi si lamentano che le pagine dell’amore sono sempre le stesse, cambiano le parole ma non il contenuto. La verità è che non vi rispecchiate più nel contenuto e quindi vi tocca rinnovare anche l’amore, il matrimonio. Perché non iniziate a farlo oggi?

Pesci – Le stelle sono innamorate di voi e non hanno paura di dimostrarlo: siete l’unico segno zodiacale che inizia la primavera senza un pianeta negativo! Domani pomeriggio, la Luna transita nel vostro segno, perché non organizzate qualcosa di unico e indimenticabile?