Dopo Uomini e Donne, Mediaset cancella un altro programma di Maria De Filippi: ecco quale

Amici All Star rinviato di un mese

L’emergenza Coronavirus ha totalmente stravolto la vita degli italiani che sono stati chiamati a rispettare delle nuove regole comportamentali per evitare di diffondere ancora di più l’epidemia.

Anche la televisione ha dovuto rivoluzionare i propri palinsesti sospendendo gran parte dei programmi e rivoluzionare quelle rimaste in onda. Per la prima volta in assoluto il Serale di Amici di Maria De Filippi è partito senza pubblico in studio e i ballerini non possono danzare uno vicino all’altro.

Ma nelle ultime ore Queen Mary visto quello che sta accadendo nel nostro Paese è stata costretta a prendere un’altra drastica decisione. Purtroppo il torneo Amici AllStar è stato rinviato ai primi di maggio 2020, sempre se le condizioni lo permetteranno. Un circuito che avrebbe visto ballerini e cantanti delle passate stagioni sfidarsi e vincere la coppa.

Come funziona Amici All Star

Per quanto riguarda la 19esima edizione del Serale di Amici, tranne imprevisti dell’ultimo minuto,chiuderà i battenti venerdì 3 aprile 2020. Quel giorno verrà proclamato il vincitore assoluto che sarà uno e non uno per il circuito canto e l’altro per il ballo. A differenza delle passate stagioni, Maria De Filippi ha deciso che quest’anno il Serale durerà solo sei appuntamenti.

Mentre gli altri tre erano dedicati ad Amici Al Star che a causa dell’emergenza Coronavirus è stato spostato di un mese esatto. Ovviamente questo torneo sarà differente da Amici Celebrities andato in onda lo scorso autunno su Canale 5 e il quale non ha riscosso il successo sperato.

La sospensione di Uomini e Donne

Il noto settimanale Tv Sorrisi e Canzoni riporta: “Il 3 aprile scopriremo il nome del vincitore che succederà ad Alberto Urso. A maggio, per quattro serate, vedremo una sfida tra il vincitore di Amici 19 e altri artisti lanciati dal talent, ballerini e cantanti”. Oltre ad Amici Al Star, Mediaset ha bloccato anche il dating show Uomini e Donne.

E pensare che la produzione ha disposizione altre puntate inedite sia del Trono classico che quello over. Allora perché la sospensione? A quanto pare è stata la stessa Maria De Filippi a fermare tutto per far un gesto solidale al collega romano Paolo Bonolis.