Barbara D’Urso nasconde un grande segreto: a svelarlo è una sua foto

Barbara D’Urso nostalgica

Visto l’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus anche Barbara D’Urso rispetta le regole rimanendo a casa. Ovviamente la conduttrice napoletana esce solo per fare la spesa e recarsi a Cologno Monzese per presentare le sue trasmissioni televisive. Avendo molto tempo a disposizione tra le mure domestiche, Carmelita ha deciso di fare un tuffo nel passato rispolverando delle vecchie foto conservate in album.

E proprio uno scatto in particolare che la stessa ha condiviso sul suo account Instagram che ha raggiunto 2,6 milioni di follower, ha spiazzato quest’ultimi per un’incedibile somiglianza con una professionista Rai. Di chi si tratta?

Live Non è la D’Urso raddoppia

Per garantire una maggiore informazione e aggiornare gli italiani sull’epidemia di Coronavirus, Mediaset ha deciso di mandare in onda sette prime serate su sette dedicate all’informazione. Cinque di esse i telespettatori le vedranno su Rete 4, mentre le altre due su Canale 5 ed affidate a Barbara D’Urso. Ebbene sì, dopo il tradizionale appuntamento domenicale di Live Non è la D’Urso dalla prossima settimana Lady Cologno raddoppierà.

Infatti il suo talk sarà trasmesso anche il martedì sera subito dopo Striscia la Notizia. Naturalmente Carmelita continuerà ad andare in onda anche dal lunedì al venerdì dalle 17:10 alle 18:45 con Pomeriggio Cinque. Al momento, invece, rimane invariata la sospensione di Domenica Live.

Barbara D’Urso da giovane somiglia a Caterna Balivo?

Nonostante i numerosi impegni, Barbara D’Urso la sera trova il tempo a dedicarsi a tutti coloro che la seguono sui social network. Infatti tra Instagram, Facebook e Twitter la donna ha più di tre milioni di follower. Nelle ultime ore la conduttrice partenopea ha postato uno scatto vintage che la mostra quando era molto giovane.

La ritrae al mare, in costume e con i capelli bagnati. Un’immagine che ha lasciato a bocca aperta i fan non solo per il cambiamento che ha fatto la loro beniamina, ma anche per un’incredibile somiglianza ad una conduttrice Rai. In molti sono convinti che Lady Cologno in questa foto è molto simile alla padrona di casa di Vieni da me, Caterina Balivo. Secondo voi è vero? Ecco il post in questione: