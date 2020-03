Lorella Cuccarini irriconoscibile su Instagram (Foto)

In un momento come questo in cui siamo tutti costretti a rimanere in casa, anche i VIP cercano di passare il tempo nella maniera più rilassante possibile. Uno dei principali passatempi è quello di pubblicare foto sui social in cui cui mostrano come sta trascorrendo la quarantena in casa.

Lorella Cuccarini, nelle ultime ore, ha postato una foto su Instagram. Una foto in bianco e nero che ha lasciato a bocca aperta i fans dato che la conduttrice de La vita in diretta è praticamente irriconoscibile.

Lorella Cuccarini, #lapeggiorfotochallenge

Lorella Cuccarini ha pubblicato la foto su Instagram in bianco e nero raccogliendo una sfida proveniente da Paola Perego. Una vera e propria challenge in cui l’invito era quello di postare sui social uno scatto in bianco e nero che rappresenti lo scatto peggiore mai effettuato. L’hashtag è, in particolare, #lapeggiorfotochallenge. Ed in effetti la fotografia in questione ha lasciato tutti a bocca aperta.

Lorella Cuccarini è praticamente irriconoscibile. Non si tratta di partecipare ad una vera e propria gara dal momento che non è previsto alcun vincitore. È, altresì, un atto di coraggio perché non tutte le persone dello spettacolo, abituate a mostrarsi al meglio, raccoglierebbero la sfida. Lorella Cuccarini, però, l’ha fatto ed anche con uno spirito abbastanza divertito. Lo si evince chiaramente dalla didascalia correlata alla foto in cui altri VIP vengono invitati ad accettare la sfida.

La foto peggiore

Lorella Cuccarini ha, dunque, scelto quella che, tra le foto fatte, può rappresentare la peggiore in assoluto. Una foto sorridente, certo, ma con tanti bigodini in testa che rendono praticamente irriconoscibile la conduttrice. (Continua dopo il post)

La didascalia che accompagna la foto si rivolge direttamente alla Perego, da cui è partito l’invito, e cita, poi, anche Antonella Clerici, Simona Ventura e Carlo Conti che vengono invitati a partecipare a #lapeggiorfotochallenge.

“Cara @paolaperego17, ecco la mia risposta alla #peggiorfotochallenge: è una foto d’annata. D’altronde non è un segreto: una delle mie passioni da piccola era fare la parrucchiera”, è proprio così che la conduttrice spiega i bigodini. Segue l’invito ai tre colleghi la cui risposta è attesa a breve.