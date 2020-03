Che fine ha fatto Natalia Estrada? L’ex moglie di Giorgio Mastrota è irriconoscibile [FOTO]

La carriera artistica di Natalia Estrada

Da tempo sul web gli utenti si chiedono che fine abbia fatto Natalia Estrada. Quest’ultima ha trovato la consacrazione nel nostro Paese con ‘Il Ciclone’, la pellicola di successo interpretata e girata da Leonardo Pieraccioni.

Successivamente la soubrette spagnola ha trovato spazio sul piccolo schermo con la conduzione de La sai l’ultima?, il format dedicato ai barzellettieri d’Italia. Visto la grande popolarità, l’ex moglie di Giorgio Mastrota ha recitato in una sit-com con Enzo Iacchetti, ovvero ‘Il Mammo’. Dopodiché la donna ha deciso di allontanarsi dalla televisione, ma per quale ragione e com’è oggi?

Dal piccolo schermo alla gestione di un maneggio

Dopo la fine del suo matrimonio con il re delle televendite Giorgio Mastrota, la bella Natalia Estrada ha deciso di dare una svolta alla sua vita lasciando il mondo dello spettacolo. Infatti la soubrette iberica si è trasferita a Cortazzone, un comune vicino ad Asti con il consorte Andrea Mischianti.

A quanto pare la coppia gestisce un maneggio. L’ex padrona di casa de La sai l’ultima?, quindi, dopo la lunga parentesi in televisione è tornata al suo primo amore, ovvero la natura e i cavalli. A rivelarlo era stata lei stessa attraverso una lunga intervista realizzata un po’ di tempo fa per il magazine raccontato lei stessa in una lettera al settimanale DiPiù.

In quell’occasione la donna aveva detto che a casa non ha il televisore, addirittura non va in città a prendere aperitivi o a fare la spesa. Natalia abita in campagna con cani, cavalli e bestiame e non ho bisogno di vacanze. Nei week-end, suo marito e lei si spostano tenendo corsi di equitazione e lavorando col bestiame.

Natalia Estrada e le lezioni d’equitazione a Maelle Clerici

Quindi, Natalia Estrada non ha più voglia di tornare sul piccolo schermo. Qualche tempo fa a dare delle informazioni su di lei è stata l’ex conduttrice de La prova del cuoco, Antonella Clerici. Quest’ultima, attraverso il suo profilo Instagram ha postato uno scatto che mostra sua figlia Maelle mentre fa una lezione d’equitazione. A fargliela è appunto l’ex moglie di Giorgio Mastrota. Ecco le foto: