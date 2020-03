“Io e Romina Power lo facciamo prima della trasmissione”: Al Bano vuota il sacco, ecco come stannno le cose tra loro

Al Bano e Romina Power al Serale di Amici 19

Qualche settimana fa Al Bano e Romina Power sono stati chiamati da Maria de Filippi affidandogli un ruolo al Serale di Amici 19. Nonostante le numerose difficoltà dovute all’emergenza Coronavirus, la storica coppia sta rispettando il contratto con la Fascino recandosi regolarmente negli studi Elios di Roma per giudicare i professori.

In queste prime tre puntate i telespettatori di Canale 5 hanno avuto modo di vedere che i due ex coniugi nonostante la separazione avvenuta 20 anni fa sono ancora abbastanza complici. In molti sperano che i due tornino insieme anche dal punto di vista sentimentale ma a spezzare le loro speranze ci ha pensato lo stesso Carrisi. In che modo?

La confessione del Maestro sull’ex moglie

Nell’ultimo numero del magazine Oggi è contenuta una lunga intervista di Al Bano. Quest’ultimo ha parlato a lungo dell’emergenza Coronavirus nel nostro Paese mostrando la sua preoccupazione per i figli che sono all’estero. Inoltre il Maestro Carrisi ha vuotato il sacco su Romina Power. A quanto pare il cantautore di Cellino San Marco e l’ex moglie non si incontrano mai durante la settimana ma solo la sera del venerdì, ovvero quando va in onda il Serale di Amici 19.

L’artista pugliese non sa di preciso dove sta lei quando è a Roma. Poi ha svelato una chicca. Conoscendola molto bene, Al Bano è convinto che la cantante americana è arrabbiata nera perché voleva a tutti costi tornarsene negli Stati Uniti. Purtroppo non è potuto essere perché il Presidente Trump ha bloccato tutti i voli.

Al Bano parla dei suoi figli mostrando un po’ di preoccupazione

Intervistato dal magazine diretto da Umberto Brindani, Al Bano ha confessato che sta rispettando la quarantena rimanendo nella sua Tenuta di Cellino San Marco. Col Maestro ci sono l’ex compagna Loredana Lecciso e i loro due figli Jasmine e Bido.

Mentre gli altri figli dell’artista salentino sono un po’ sparsi qua e la. Ad esempio la quartogenita Romina si trova bloccata ad Ibiza dove era in vacanza. Mentre Cristel vive a Zagabria con la sua famiglia. Yari, invece, stando alle foto che posta su IG è anch’esso in Puglia.