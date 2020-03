Paolo Bonolis e Laura Freddi, la verità sul loro addio: ‘io volevo farlo e lui”

Paolo Bonolis e Laura Freddi hanno avuto una lunga relazione negli anni novanta. Prima che il conduttore di Avanti un altro! sposasse la sua seconda moglie, Sonia Bruganelli, per molti mesi è stato innamorato della ballerina. E’ trascorso molto tempo dalla fine della loro storia , ma solo poco tempo fa è arrivata la verità sulla rottura.

Un amore durato diversi anni e che a quanto pare nel cuore della show girl ha lasciato un bel ricordo. I due si sono conosciuti tra i corridoi di Non è La Rai e quello di Bim Bum Bam ma il colpo di fulmine è scoppiato poco dopo. Ma cosa è accaduto tra di loro? Perchè si sono detti addio? Vediamo insieme cosa ha dichiarato Laura.

Laura Freddi innamorata persa di Paolo Bonolis

Come già detto in precedenza Laura Freddi e Paolo Bonolis negli anni 90 sono stati una delle coppie più amate e seguite dello spettacolo. I due si sono innamorati ai tempi di “Bulli e Pupe”, un programma ideato da Gianni Boncompagni. per entrambi è stato stato subito colpo di fulmine e dopo una breve frequentazione si sono dichiarati amore, uscendo allo scoperto.

Ad un certo punto, però, qualcosa è successo e ha rotto quella magia che si era creata. A raccontare il vero motivo del loro addio ci ha pensato di recente la nota show girl in un’intervista. (Continua dopo la foto)

Il desiderio della show girl

Laura Freddi ancora oggi porta un bel ricordo di quella relazione vissuta con Paolo Bonolis. Il conduttore televisivo e la show girl sono stati insieme per quasi tre anni ma per lei è stato subito amore. In una recente intervista, la donna ha spiegato che sarebbe stata pronta addirittura a sposarlo e che con Paolo avrebbe voluto mettere su famiglia.

Un desiderio però non condiviso dal presentatore romano, sopratutto perché aveva già un matrimonio alle spalle, due figli e delle ferite ancora aperte. Quando gli ho chiesto di concretizzare il rapporto, si è tirato indietro e ha deciso di lasciarlo. Qualche mese dopo, però, Bonolis ha cambiato idea e le ha proposto le nozze.