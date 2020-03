GF VIP, Ursula si schiera con Valeria dopo la lite con Sossio: l’inaspettata decisione (FOTO)

Dopo la lite tra Sossio e Valeria al GF VIP è intervenuta anche Ursula Bennardo, intima amica della Marini. Il calciatore non ha affatto digerito il modo di giocare della showgirl che, in occasione di una catena di salvataggi, ha optato per Licia invece che per Aruta.

Questo comportamento non è stato affatto gradito dal protagonista, considerando l’amicizia che unisce la donna alla sua compagna. Ad ogni modo, la Bennardo è intervenuta sulla questione e, inaspettatamente, si è schierata dal lato di Valeria.

Ursula si schiera con Valeria

In seguito alle innumerevoli esortazioni dei fan a intervenire in merito alla lite tra Sossio e Valeria, Ursula ha espresso la sua opinione. Seppur la donna ami moltissimo il suo compagno e sia sempre pronta a difenderlo, in questo caso ha agito diversamente. Attraverso le sue IG Stories, infatti, l’ex dama del trono over di Uomini e Donne ha difeso la sua amica. Nel caso specifico, ha detto di aver compreso perfettamente la sua strategia.

A quanto pare, infatti, la Marini credeva che qualcuno avrebbe sicuramente salvato Sossio a differenza di Licia. La cosa, però, non è avvenuta, al punto che Aruta è finito in nomination. Per fortuna, però, il pubblico da casa si è schierato dalla sua parte facendolo diventare il primo finalista ufficiale di questa tormentata quarta edizione del GF VIP. A quanto pare, però, la compagna del giocatore ha compreso il suo operato ed ha detto di volerle un bene immenso. (Continua dopo la foto)

Come reagirà Sossio a questa decisione?

Ursula, quindi, sa quanto Valeria tenga a lei e a Sossio e non si è affatto offesa del suo operato. La Marini sicuramente sarà contenta per il modo in cui la sua amica ha reagito, ma come la penserà Aruta? Il finalista si è infervorato davvero molto con la showgirl, al punto da arrivare a dire di non avere alcuna voglia di continuare il rapporto con lei.

Nonostante questa presa di posizione, però, Ursula continua a sostenere e a difendere il suo uomo. La donna, infatti, ci ha tenuto anche a ringraziare tutte le persone che hanno fatto in modo che arrivasse in finale.