Amici 19: interviene Raffaele Paganini, le parole sui ballerini e il comportamento di Maria De Filippi

Raffaele Paganini ha detto la sua opinione sul comportamento dei ballerini di Amici 19 e sulla reazione di rabbia di Maria De Filippi

Amici 19: interviene Raffaele Paganini

La situazione ad Amici 19 si fa sempre più complicata. Nella terza puntata sono successe cose che hanno fatto insorgere il pubblico. Javier non ha accettato il voto della giuria a favore di Nicolai e ha lasciato lo studio lanciando il microfono a terra. Poi è tornato e, come ironizza il web, “ha ricevuto il perdono mariano”.

Poco dopo, però, anche Valentin ha mostrato insofferenza verso le dinamiche della trasmissione e ha detto che se ne sarebbe andato “anche se avesse battuto Jacopo nel ballottaggio finale”. Maria De Filippi ha avuto una reazione del tutto inaspettata e ha cacciato il ballerino latino americano dal programma.

Da una settimana a questa parte nel web c’è molto fermento per questa situazione. La maggior parte di chi commenta sui social non riesce a capire come mai Nicolai sia così protetto e gli venga permesso di avere un comportamento così irrispettoso. Allo stesso modo in migliaia sono insorti contro Maria De Filippi. La conduttrice non ha trattato allo stesso modo Valentin e Javier.

Raffaele Paganini è intervenuto sulla questione del talent. Il coreografo, ballerino e attore di teatro ha partecipato più volte ad Amici in passato e la sua opinione è sempre molto importante e viene considerata all’interno della scuola. Ecco qui di seguito nell’articolo che cosa ha detto sui ballerini e su Maria De Filippi.

Paganini: ‘Javier è il vero talento, Nicolai insopportabile, Maria? Una grandissima professionista’

Raffaele Paganini ha commentato quanto successo ad Amici a Il Fatto Quotidiano. Il coreografo ha trovato che Javier e Valentin siano stati anarchici e arroganti. Secondo lui se in uno spettacolo un ballerino si fosse comportato come Valentin il giorno dopo sarebbe stato lasciato a casa. Javier ha fatto una scena inammissibile e Nicolai ha mostrato una boria insopportabile. Nonostante questo, tra i due ballerini classici, il vero talento è Javier. Non si possono non considerare le sue doti naturali.

Maria De Filippi, invece, secondo Paganini, è stata una grandissima professionista per come ha gestito la puntata. L’ha apprezzata molto per la sua intelligenza e lucidità. È stata capace di “districare i nodi della serata”. Siete d’accordo con lui?