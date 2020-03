Elisabetta Canalis, Clooney l’ha lasciata per un motivo preciso: “Era ossessionata da…”

Belli, famosi e innamorati. George Clooney e Elisabetta Canalis hanno incarnato, nel 2011, una vera e propria favola d’amore. Lei bellissima showgirl italiana, lui divo inarrestabile Hollywoodiano, si incontrano e si innamorano perdutamente, come nelle trame dei migliori film romantici.

Peccato, però, che per loro non ci sia stato il lieto fine tanto atteso e desiderato da tutti. In questi anni, si è detto molto sulla fine del loro legame, e in tanti hanno cercato di azzardare motivazioni possibili e realistiche che avrebbero potuto portare i due a dirsi addio. I diretti interessati, infatti, in tutto questo tempo, sia prima che dopo lo scoppio, hanno preferito chiudersi nel silenzio più assoluto, scegliendo di non commentare la rottura e di non fornire dettagli privati ed intimi.

Elisabetta Canalis un addio sofferto a George Clooney

In realtà ci sono stati comunque degli insider che hanno tentato di spiegare il vero motivo dell’addio. Fonti vicine all’attore, ai tempi, hanno raccontato di un’incompatibilità di carattere: Durante le vacanze, lei trascorreva tutto il tempo nella sua camera, pavoneggiandosi nel suo bikini e andando in spiaggia a passeggiare per essere ripresa dai fotografi.

Era ossessionata dall’attenzione che riceveva, George ha perso interesse quando lei gli ha mostrato come era veramente, ha dichiarato una fonte. Ovviamente, nulla di tutto questo è mai stato confermato dal divo e le dichiarazioni sono rimaste semplici gossip. (Continua dopo la foto)

Elisabetta oggi è felice, George ha messo la testa a posto

Nonostante Elisabetta, come raccontato dai più, abbia molto sofferto per la fine della sua relazione con George, il dolore è solo un lontanissimo e sbiadito ricordo. Oggi la showgirl è felice, innamorata ed appagata ed ha nuova vita lontana dall’ Italia.

Ha lasciato il Bel Paese per trasferirsi a Los Angeles, città dove vive con il suo nuovo compagno, il chirurgo di fama internazionale Brian Perry. Un amore forte e travolgente, dal quale è nata anche la piccola Eva. Stessa buona sorte per Clooney, che da single è incallito è diventato papà e compagno modello: insomma, tutto è bene quel che finisce bene!