Temptation Island, Massimo e Sonia fanno un annuncio inaspettato, poi la frecciatina a Ilaria

Massimo Colantoni e Sonia Onelli si sono conosciuti nel programma Temptation Island quasi un anno fa. Lui ricopriva i panni di fidanzato un po’ irrequieto, mentre lei quelli dell’ammiccante tentatrice. Tra i due è bastato davvero poco affinché scoccasse la scintilla, cosa che ha spinto il ragazzo a porre fine al suo rapporto con Ilaria Teolis.

Quest’ultima, ovviamente, non ha mai preso di buon grado la cosa ed ha fatto di tutto per cercare di riconquistare il suo uomo, almeno questa è la versione di lui. I tentativi, però, sono stati vani e adesso il protagonista e la nuova compagna hanno fatto un annuncio molto importante.

Le confessioni di Massimo e Sonia di Temptation Island

Nel corso di un’intervista con il settimanale Nuovo Massimo e Sonia di Temptation Island si sono messi a nudo ed hanno raccontato aneddoti della loro vita di coppia. Entrambi sono sembrati entusiasti del rapporto venutosi a creare e non hanno potuto fare a meno di complimentarsi con il partner.

La Onelli ha dipinto il ragazzo come una persona buona, sensibile, genuina e sempre incline allo scherzo. Tra loro c’è tanta passione, complicità e amore, elementi imprescindibili per la buona riuscita di un rapporto. Colantoni, dal canto suo, ha definito la sua fidanzata come un vero e proprio dono. Lei, con la sua intelligenza, autoironia, determinazione e sensibilità è riuscita a conquistare il suo cuore.

Proprio per tale ragione, i due sono andati a convivere ed hanno annunciato che presto potrebbero dare luogo anche a qualche passo più importante. I due protagonisti, però, sono stati alquanto vaghi in merito e non hanno chiarito se per gesti importanti fanno riferimento ad un matrimonio, ad un figlio o altro.

Il riferimento ad Ilaria Teolis

Ad ogni modo, la cosa che conta, è che Massimo e Sonia di Temptation Island sono felicissimi e rifarebbero assolutamente tutto quello che hanno fatto nel programma. Tale esperienza è servita a Colantoni per maturare, processo che è stato accelerato anche dalla presenza di Sonia nella sua vita.

Nel parlare della questione, poi, il ragazzo non ha potuto fare a meno di spendere anche qualche parola su Ilaria. Il protagonista non rinnega il passato, tuttavia, ciò che è stato e stato e non tornerebbe indietro per nessun motivo al mondo.