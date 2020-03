Valentina Ferragni mira al trono di Uomini e Donne, prova video per Maria De Filippi

L’influencer Valentina Ferragni pare voglia salire sul trono di Uomini e Donne, lo dimostra una prova video postata su Instagram che sembra un messaggio per Maria De Filippi

Anche chi ha già impegni e una certa popolarità non disdegna il trono di Uomini e Donne. A farsi avanti verso questo obiettivo sembra ci sia anche Valentina Ferragni, la nota influencer sorella della famosa Chiara Ferragni. Un suo post pubblicato su Instagram ha fatto sorridere i follower.

Infatti, sul social è presente un video schiacciante per Maria De Filippi, che mostra come la bella Valentina stia puntando al trono del famoso programma televisivo. Come tutti sappiamo, oramai Uomini e Donne è una trasmissione cult, sia per i telespettatori che la seguono da casa che per i personaggi famosi. Spesso fra i tronisti sono stati presenti anche volti noti, che sono stati messi sul trono da Maria per trovare l’anima gemella.

Valentina Ferragni posta un video su Instagram

Fra i volti più recenti che erano già noti al pubblico ricordiamo Daniele Dal Moro, divenuto popolare grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello. Non è quindi raro vedere anche belle influencer sedersi sul trono e conquistare l’attenzione della De Filippi.

Chissà che il messaggio di Valentina Ferragni sia così interessante da cogliere la palla al balzo e condurre Maria a sceglierla? In effetti, il video postato alcune ore fa dalla biondissima sorella minore di Chiara sembra un chiaro invito a voler diventare tronista.

Nel video la bella Valentina scherza sull’isolamento che stiamo vivendo tutti a casa per l’emergenza Coronavirus e ironizza sulla difficoltà di rimanere chiusi per tanto tempo. La modella ha anche fatto vedere come sia difficile anche fare la spesa in questo periodo.

I fan pensano che la Ferragni voglia salire sul trono

Nel video creato grazie all’App TikTok a parlare sono due protagonisti del trono over di Uomini e Donne. Si tratta di Barbara De Santi e Armando Incarnato mentre litigano nel corso di una delle puntate di Uomini e Donne. Noti al pubblico, i due protagonisti si accusano alzando la voce e le loro parole calzano perfettamente con quando descritto dalla Ferragni.

L’influencer ha scherzato ma a molti è sembrato che fosse un’allusione e che lei punti a Uomini e Donne. Il video pubblicato sembra a molti una prova schiacciante per Maria De Filippi, ma in realtà non è una conferma. Comunque sia, l’influencer è riuscita a far ridere tanti follower che in questo momento stanno attraversando momenti difficili.